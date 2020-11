El Izarra ahuyenta a sus fantasmas

Izarra 2

Ejea 0

IZARRA JIricibar; Eneko (min. 76, Pablo Ruiz), Arroyo, Cabrera, Hinojosa, Laborda, Gomez (m, 83, Ivan Agudo); Parra (m. 65, Larrosa), Montero (m.83, Yoldi), Eguaras y Rúper.

EJEA Llamas, Benítez, Chechu Dorado, Albert Torras, David Moreno (m.61 Correa y m. 80 Rafinha), Dani Segovia, Lolo Guerrero, Manuel Tena, Javier Areso (m..61 Iosifidis), Ramón Verdú y Moustapha.

Goles 1-0, min. 85: Larrosa; 2-0 min. 90: Yoldi.

Árbitro García Arriola (Colegio vasco). Amonestó al visitantes Moustapha y expulsó también por doble amarilla a Marrufo y Tena del Ejea.

Estadio Merkatondoa con gradas vacías.

estella-Lizarra – Un tiro a bocajarro del delantero Laborda en el minuto dos lo despejó el portero Llamas del Ejea, sembrando de dudas la fría tarde que se estaba acabando en Merkatondoa. Una jugada que despertó los fantasmas de la falta de gol del Izarra y que Laborda repetiría en dos ocasiones más a lo largo del partido. Está claro que el equipo echa de menos sus goles y que esta situación le está minando la moral a un jugador que es la referencia en el juego directo en el que se empeña el equipo.

Pero el partido fue largo. Muy largo. De eso se encargó el juego del Ejea, que había venido a Estella a sujetar un punto como el mejor de los males y porfiando su ataque al poderío de Dani Segovia, que no fue capaz de irse del estrecho marcaje de Cabrera y Arroyo.

El partido llegó al descanso con el ruido creciente de los fantasmas del gol y tras una presión intensa de los de Estella que, con todo, no inquietaban demasiado a Llamas. En la segunda parte, el Ejea bajó el pistón de su defensa y con un cansancio evidente comenzaron a ocupar menos espacios, algo que tampoco terminaban de aprovechar ni Hinojosa ni Rúper, los verdaderos pulmones del equipo. Al Izarra, el aire se les fue agotando en las bandas y el tacticismo de Parra no terminaba de encontrar resquicios ni jugadas. Y fue en los cambios donde se salvó el partido. Por un lado, con la entrada de Larrosa, que después de dos disparos a las nubes acertó a centrar un balón que acabaría en la red. Un centro con tanto veneno que fue, en parte, un golazo inesperado. Los fantasmas se callarían en seco un poco más tarde, cuando Yoldi remató a la red un contragolpe de toques rápidos y precisos con el que el Izarra demostró que tiene más calidad que puntos en su casillero. Para entonces, eso sí, el Ejea ya solo estaba con 9 en el campo, tras la expulsión de Marrufo primero y Tena después. En un partido que el Ejea había querido hacerlo muy largo, al final se les hizo eterno. Eso sí: Merkatondoa se deshizo de sus fantasmas y por fin se reencontró con una importante victoria.

pablo álvarez

"Hoy comenzó nuestra remontada"

Declaraciones. Cara de satisfacción en el rostro de Pablo Álvarez, tras la victoria en los minutos finales ante el Ejea. "Me voy muy contento no solo por mi, si no por los chicos que se entregan y además están entrenando muy bien". Alvarez reconoció que les había venido muy bien el descanso para recobrar la "esencia del Izarra". Habló de la superioridad que había demostrado su equipo y habló de que este resultado conseguido les sacará del descenso "si competimos como hoy el equipo está a tiempo pero hay que estar tranquilos tanto cuando se gana como cuando se pierde". "Hoy ha comenzado nuestra particular remontada".