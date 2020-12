Un aspil-Jumpers sin pegada

Aspil-Jumpers1

Burela2

ASPIL-JUMPERS RIBERA NAVARRA Gus, David, Nil Closas, Javivi y Dani Martín –cinco inicial–. También jugaron Javi Sena, Uge, Pedro, Gabriel, Terry y Pablo Ibarra.

BURELA Michal Kaluza, Lucho, David Pazos, Álex Diz y Diego Quintela –cinco inicial–. También jugaron Matamoros, Renato, Iago Míguez, Javi Rodríguez, Pitero

Goles 1-0 min. 11: Dani Martín. 1-1 min. 29: Matamoros; 1-2 min. 37: Lucho.

Árbitros Navarro Rodríguez-Villanueva y Sarabia Eguiluz (Comités castellano-leonés y riojano). Amonestaron a los locales Terry, David, Gus y al preparador físico Javi Lescun y a los visitantes Álex Diz, Matamoros, Renato y Pitero.

Estadio Ciudad de Tudela. Sin público. En los prolegómenos se estrenó la canción homenaje del 20º aniversario del Ribera Navarra FS, un tema compuesto por Carla López, Sara Marín y Mikel Roncal.

Tudela – No fue justo ayer el fútbol sala con el Aspil-Jumpers. A los jugadores entrenados por Patose les escapó un partido en el que dispusieron de muchas más ocasiones que su rival, pero perdonaron en exceso y al final lo acabaron pagando con los tres puntos.

Salió el Burela decidido a por el partido y en la primera jugada pudo adelantarse en el marcador. Todavía con el susto en el cuerpo, el Aspil-Jumpers trató de desplegar su juego de posesión para llegar a la portería rival y Dani Martín obligó a lucirse a Michael Kaluza con un tiro raso cruzado.

No obstante, el Burela en cuanto podía montaba rápidas transiciones que, para fortuna del conjunto naranja, no encontraban rematador.

La lucha de estilos que se veía en la pista se convirtió en un bonito intercambio de golpes del que salieron victoriosos los dos porteros, que lograron mantener su portería a cero hasta mediada la primera parte. Con el paso de los minutos, el Aspil-Jumpers subió la intensidad de su presión y, tras un robo de balón, Dani Martín adelantó a los de Tudela.

El tanto le sentó bien a los locales que seguían presionando y creando peligro en ataque. Pedro desaprovechó un gran pase de Javi Sena, tras una gran jugada colectiva, para hacer el segundo gol. Los de Pato llegaban con mucha claridad, pero no finalizaban con acierto y se marcharon a los vestuarios con una mínima ventaja.

michal kaluza, protagonistaEn la segunda parte, el Aspil-Jumpers convirtió a Michal Kaluza en el protagonista del partido. El portero del Burela, con sus intervenciones, mantenía al conjunto gallego con vida. Tuvieron infinidad de ocasiones los de Pato para hacer el segundo tanto, pero les faltaba acierto.

Tanto perdonaron que, al final, quien acabó marcando en la primera ocasión fue Burela, gracias a Matamoros. El gol no cambió nada, ya que los locales siguieron buscando con insistencia la portería rival, aunque el tanto seguía sin llegar. Y otra vez la misma historia, el Aspil-Jumpers, que había encerrado a Burela en su área, volvió a encajar otro gol en una contra aislada cuando nadie lo esperaba. Un disparo de Lucho golpeó en Pedro y se coló en la portería de Gus. Quedaban poco más de tres minutos y había que intentarlo jugando de cinco.

Pero no había nada que hacer, el segundo gol dejó tan tocados a los de Pato, que fueron incapaces de generar peligro y de salvar al menos un punto.

José Lucas Mena, 'Pato'

"Hacemos todo salvo finalizar"

Entrenador. El técnico local lamentó el mal momento de su equipo de cara al gol. "La finalización ha hecho que no sumáramos ningún punto en los dos últimos partidos Esta es la realidad, no queda otra que seguir mirando para arriba y pensar que tenemos que sumar de 3 en 3", señaló el alicantino, que reconoció que "es difícil salir de ahí abajo, es una liga complicada. Ante el Burela creo que hemos hecho todo para lograr el triunfo, no puedo reprocharle a mis jugadores, salvo la finalización". Pato explicó que "la primera parte estuvo igualada, si bien enseguida tomamos el mando, y en la segunda hemos sido mucho mejores que nuestro rival".