Bebeto: "A los jugadores les he dado la enhorabuena"

pamplona – Alfredo Ibero Bebeto terminó "contento" tras el partido de su equipo ante el Granada, aunque lamentó que el primer gol visitante llegara en el primer minuto del encuentro, lo que dejó al San Juan casi sin opciones muy pronto. "El objetivo era ver si podíamos competir a un equipo de Primera y lamentablemente para el minuto 1 se nos ha puesto todo muy cuesta arriba. Luego sí que hemos competido bien, pero claro, para el Granada el adelantarse tan pronto supone no tener tanta prisa para atacar. Hemos hecho un buen partido, pero hemos caído demasiado pronto", resumió Bebeto.

"Estaba seguro de que, aunque hubiera un resultado negativo, el equipo iba a dar la cara, que íbamos a estar serenos y a competir bien. El gol no nos ha condicionado el juego ni el planteamiento, para nada. Hemos reaccionado bien y hemos tenido 15 o 20 minutos bastante buenos. Luego el aspecto físico se ha ido imponiendo poco a poco. Al final hemos achuchado un poco más. Ya lo habíamos hablado, que si llegábamos con 0-2 a los últimos minutos íbamos a arriesgar, si éramos capaces, y hemos tenido dos ocasiones para marcar", explicó el técnico del San Juan.

Bebeto dijo que les dio "la enhorabuena" a sus jugadores, y que estos se fueron "contentos". "Les he dado la enhorabuena por competir como lo han hecho contra un equipo profesional. No teníamos nada que perder y tenía claro que íbamos a hacer un partido digno, como así ha sido. La verdad es que los jugadores no estaban mal y se han ido a casa contentos".

elogios de DIEGO MARTÍNEZ

El entrenador del Granada, Diego Martínez, admitió que el gol de Kenedy dio mucha confianza a su equipo para "encarrilar" el duelo desde el comienzo y así "ganar en confianza y competir con mentalidad".

"Podíamos haber hecho algún gol más, pero hemos encadenado el tercer partido con portería a cero, algo que para este equipo es importante", indicó.

El técnico aprovechó el duelo para dar minutos a Kenedy, Quini o Azeez con el objetivo de que cogieran "ritmo de competición".

A su vez aprovechó la rueda de prensa para felicitar el esfuerzo que realizó el San Juan, un club que "hay que valorar porque está haciendo una gran temporada".

El exentrenador de Osasuna tildó a los verdes como un conjunto "competitivo que hace jugadas a balón parado muy buenas, que juega con honestidad y que está haciendo una gran campaña".

"Ojalá todos los estadios vuelvan a estar llenos pronto", manifestó Martínez tras presenciar un partido con público en las gradas", deseó Martínez.

arbeloA: "NOS VAMOS CONTENTOS" Por su parte, Mikel Arbeloa, protagonista en los últimos minutos con las dos ocasiones más claras de su equipo en la segunda mitad, manifestó que fue "una pena" no haber podido marcar un gol. "La que he empalmado en el último minuto te puede entrar, se te puede ir a la piscina... Puede pasar de todo, pero bueno, la ha parado y le he dado la enhorabuena al portero. La otra, Palacios la remataba solo, pero el portero también ha sacado un mano escandalosa", declaró. El atacante local aseguró que los jugadores se van "muy contentos". "Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero creo que les hemos plantado cara y hemos jugado lo que hemos podido. Ha habido un larguero y varias ocasiones en las que hemos podido hacer gol, pero ese gol en el minuto 1 nos ha hecho daño".

