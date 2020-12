barcelona – El precandidato a las elecciones del Barcelona Joan Laporta considera que a diferencia del resto, él cuenta con la credibilidad de Messi para convencerlo de su continuidad en el club azulgrana. "Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber. Quiero ser presidente del club para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto", explicó Laporta.