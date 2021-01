Abaurrea: "Es nuestro regalo de Reyes"

pamplona – Eder Abaurrea, jugador de la Mutilvera, va a vivir un partido "especial", una oportunidad "única" "para los que nos quedan poco en esto", bromea.

Sin embargo, el extremo reconoce que "hasta que no llegue el momento no podemos hacernos a la idea de lo que va a ser", y añade que "ya desde que sale la bola estás pensando en que llegue el día y este mes sin competición se me ha hecho eterno".

Preguntado por el rival que va a tener delante, Abaurrea admite que "jugar contra un Primera y un Betis es otra cosa. El Betis es el Betis y Joaquín, que no va a venir. Lo mejor era que vinieran todos y tenerlos cerca, pero por las bajas van a tener que sacar medio equipo titular".

Durante estas fechas, familiares y allegados les aconsejan a los jugadores "que disfrutemos, que igual lo vivimos una vez en la vida y que sea lo que sea porque no tenemos nada que perder".

Apoyo no les va a faltar. "El tener público te da un punto más. En el calentamiento ante el Racing se respiraba diferente el fútbol con la gente, das un punto más y eso es bueno. En la fase de ascenso sí que nos despidieron, así que algo prepararán porque es un día histórico para Mutilva. Es muy bonito cuando la gente te anima y tú tienes que agradecer dándolo todo", apunta.

"Es nuestro regalo de reyes, como chicos pequeños el día 6. Nosotros al partido, que vamos a intentar dar todo y el Betis va a sufrir. En este campo de hierba artificial, con el frío que va a hacer, creo que lo van a pasar mal", añade un Eder Abaurrea que reconoce que se ha imaginado marcar el gol que le dé el pase al equipo. "Claro que te imaginas meter en el 90 el 1-0 y pasar. Siempre te lo imaginas, porque soñar es gratis, pero de ahí a que ocurra...", concluye.