Tudelano | Licencia para soñar

tudela – El Tudelano ha aprovechado esta semana que no hay competición para hacerse una foto de familia histórica. La plantilla que ha conseguido el ascenso a la Primera División RFEF, categoría que se estrenará en la campaña 2021-2022, posó ayer en el césped del estadio Ciudad de Tudela para los medios gráficos con la ilusión de hacer algo más grande todavía cuando en 10-11 días arranque la segunda fase del campeonato. "La gente está animada, se ha hecho una primera parte del campeonato magnífica, hemos sido líderes de grupo y ahora toca disfrutar y afrontar los partidos que vengan con mucha ilusión y a ver qué somos capaces de hacer", aseguró el técnico blanquillo, Nacho Martín.

El primer objetivo de la temporada está cumplido, pero el Tudelano sueña con entrar entre los 16 mejores equipos de Segunda B para disputar el play off de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. "Vamos a ir paso a paso, no estamos llamados a ser los mejores, pero sí que vamos a pelear por ello", reconoció el entrenador riojano, que confesó que "el equipo tienes ganas de competir".

Martín es de la opinión que en campeonatos tan cortos (la segunda fase son seis partidos) no tiene tanta importancia la diferencia de presupuesto entre los equipos. "Ahí se iguala todo, no hay mucho margen, en una liga de 38 partidos es diferente porque el que suele tener más dinero, lógicamente, suele quedar arriba", apuntó.

El Tudelano solo conoce a dos de sus tres posibles rivales en la segunda fase (Amorebieta y Real Sociedad B). El tercero podría salir del duelo que dirimirán en Irún este domingo (12.00 horas) Real Unión y Athletic B, con ventaja para los segundos que les vale el empate. Lo único seguro es que los de la capital ribera empezarán jugando fuera de casa (el fin de semana del 3-4 de abril) ante el tercer clasificado del subgrupo vasco-cántabro.

El preparador blanquillo ve a su equipo preparado y no le preocupa empezar jugando a domicilio. "Hay que ganar en todos los lados. Si analizas la primera fase, los números dicen que tenemos más victorias fuera que en casa esta temporada", recordó Martín, que puntualizó que el Tudelano juega igual fuera que en casa. "No salimos fuera a defender y en casa a atacar, jugamos en todos los sitios igual, normalmente. Después, si un partido requiere un sistema diferente o reforzar la defensa, nos adaptamos, el fútbol no es una foto fija, es una foto que va cambiando día a día".

La receta para la segunda fase está muy clara, a juicio del entrenador riojano. "Nuestro sino siempre ha sido ser humildes, trabajar y jugar concentrados y, luego, dar lo que tenemos. Y a partir de ahí no hay error, no hay nada, no hay fracaso, porque habremos hecho lo que hemos podido y nos marcharemos a casa con la cabeza bien alta".