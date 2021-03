Así es la segunda fase de Segunda División B

La primera fase de la Segunda División B finaliza este miércoles para los equipos navarros en una jornada unificada que comenzará a las 17.00 horas y en la que dos, de los tres equipos navarros implicados en los partidos apuran sus opciones para conseguir la permanencia en una categoría que a partir del próximo curso recibe el nombre de Segunda RFEF y, por qué no, soñar con el ascenso a la Primera RFEF.

Con el Tudelano campeón de grupo, ya clasificado para la Primera RFEF y con todos sus partidos disputados, Osasuna Promesas y Mutilvera buscan, por qué no, acompañar a los riberos en esa fase siempre y cuando el equipo de Nacho Martín no consiga la machada y ascienda a Segunda División. El que no puede ascender a la Primera RFEF, pero no arroja la toalla en conseguir la permanencia en Segunda RFEF es el Izarra, que haga lo que haga este miércoles ya tiene asegurada su presencia en la fase de descenso a Tercera RFEF.

Mutilvera –quinta–, Osasuna Promesas –sexto–, Tarazona –séptimo– y Ejea –octavo– son los cuatro equipos que pelean por la permanencia y, precisamente, compiten entre ellos, por lo que los ojos de unos y otros estarán puestos en lo que ocurre a 111 kilómetros de distancia que separan el Municipal de Tarazona con las Instalaciones Deportivas de Tajonar.

El Izarra, condenado a disputar la fase de permanencia o descenso a Tercera RFEF desde hace varias jornadas, tiene ante sí la oportunidad de sumar tres puntos claves de cara a la siguiente fase. Para ello, los estelleses deberán vencer al Ebro, cuarto, que pelea por ascender a la Primera RFEF.





Tarazona - Mutilvera



El equipo mejor colocado para asegurar la permanencia en la categoría es la Mutilvera. Al cuadro de Andoni Alonso, quinto clasificado con 23 puntos, le vale un empate en Tarazona para asegurar su presencia en la categoría la temporada que viene.

Precisamente es el Tarazona el equipo que marca los puestos de play off de descenso. Las opciones de la Mutilvera de mantener la categoría pasan primero por puntuar en tierras aragonesas. Sin embargo, una derrota le podría mantener en la categoría siempre y cuando Osasuna Promesas empatase o cayera derrotado.





Osasuna Promesas - Ejea



Para evitar depender de lo que suceda en Tarazona, el filial rojillo deberá superar al Ejea y, de esta forma, evitar hacer cálculos. Sumar tres puntos ante el Ejea es sinónimo de éxito. No hacerlo, es complicarse.

En caso de que el cuadro de Santi Castillejo no sume los tres puntos ante el Ejea, aparecen tres escenarios, en los que uno de ellos es favorable.

Si el filial empata, mantiene la categoría y sus aspiraciones por la Primera RFEF si la Mutilvera puntúa en Tarazona. En cambio, si el Promesas empata y la Mutilvera cae, los rojillos disputarían el play off de descenso, mientras que la derrota ante el Ejea condena al Promesas.

Podría darse el caso de que Osasuna Promesas, Tarazona y Ejea empatasen al término de la jornada a 21 puntos en la tabla. En caso de darse este supuesto, sería el Ejea el que, por gol average consiguiera la permanencia, mientras que el Promesas y el Tarazona se la jugarían en la siguiente fase.





Ebro - Izarra



Abocado a la lucha por la permanencia en la categoría en la fase de descenso, el Izarra, penúltimo clasificado del subgrupo B, se juega tres puntos clave para evitar complicarse aun más la situación.

El cuadro estellés, que ya dijo adiós a la tercera categoría del fútbol nacional seis años después y tratará de competir en la segunda fase con el fin de evitar caer a la Tercera RFEF. Para ello, el cuadro de Javi Martínez deberá superar a un Ebro que pelea por hacerse con la tercera plaza y al que consiguió golear en Merkatondoa en la primera vuelta (3-0).

Así será la segunda fase de Segunda División B



La primera fase del grupo II de Segunda División B, en el que se encuadran los cuatro equipos navarros de la categoría, concluye hoy con la disputa de los tres partidos aplazados de la última jornada. La segunda fase dará comienzo el próximo miércoles, con la participación de todos los equipos, divididos en tres grupos en los que se peleará por distintos objetivos.

Como aspectos comunes a toda la segunda fase, los puntos obtenidos en la primera se mantienen en esta segunda y cada equipo únicamente se enfrentará a conjuntos que hayan estado en el otro subgrupo –cada uno de los cinco grupos de Segunda B ha estado dividido en dos subgrupos durante la primera fase–. Además, en el caso del grupo II, al contar el subgrupo A con 11 equipos –el B, en el que están los navarros, tiene 10–, la clasificación se elaborará utilizando un coeficiente resultante de dividir el número de puntos entre los partidos disputados. Cabe recordar además que la Segunda B se desglosará en dos categorías a partir de la próxima temporada: Primera RFEF y Segunda RFEF.

Ascenso a Segunda División



En el primer grupo estarán los tres primeros clasificados de cada subgrupo –entre los que está el Tudelano–, equipos que ya tienen asegurado el ascenso a Primera RFEF y que en esta segunda fase lucharán por disputar el play-off de ascenso a Segunda División. Se disputarán un total de seis jornadas, en las que cada equipo sólo se enfrentará a los equipos del subgrupo contrario. Al final, los tres primeros clubes clasificados, además del mejor cuarto de entre los cinco grupos de la categoría, participarán en el play-off de ascenso a Segunda División –un total de 16 equipos, de los que 4 ascenderán a la categoría de plata–. El play-off se disputará en sede única y con cruces a partido único.





Ascenso a Primera RFEF



En el segundo grupo están los equipos clasificados entre el 4º y el 6º puesto –entre el 4º y el 7º en los subgrupos con 11 equipos– y éstos ya tienen asegurada la permanencia en Segunda RFEF. En esta segunda fase lucharán por ascender a Primera RFEF.

Osasuna Promesas y Mutilvera están en esta situación, aunque tienen que certificarlo en la última jornada –ambos dependen de sí mismos–. En su caso, jugarían contra los cuatro equipos que provienen del subgrupo A, a doble vuelta, un total de ocho jornadas, ascendiendo a Primera RFEF los dos primeros clasificados.





Permanencia



En el tercer grupo están los ocho equipos restantes del grupo, los clasificados del 7º al 10º puesto –subgrupo B– y del 8º al 11º –subgrupo A–. En esta situación está el Izarra y podrían estar Mutilvera y Osasuna Promesas en el caso de sufrir un revés en sus partidos. Tras la disputa de ocho jornadas, siempre contra los equipos provenientes del subgrupo A, descenderán a Tercera División los cinco últimos equipos –clasificados del 4º al 8º– además del peor 3º de los cinco grupos de la categoría.





Grupo II de Segunda División B

Grupo de Ascenso a Segunda División



Real Sociedad B

Tudelano

Bilbao Athletic

Calahorra

Amorebieta

SD Logroñés*





Grupo de Ascenso a Primera RFEF



Real Unión

Ebro*

Racing

Mutilvera*

Arenas de Getxo

Osasuna Promesas*

Laredo





Grupo de Permanencia



Portugalete

Tarazona*

Alavés B

Ejea*

Barakaldo

Izarra

Leioa

Haro Deportivo

(*Provisional, a falta de disputarse la última jornada)