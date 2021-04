Jarro de agua fría en Tudela

Tudelano1

Bilbao Athletic4

TUDELANO Jon Ande Felipe, Yasin, Lalaguna, Diego Royo (Meseguer, min. 44), Sito Barrera (Iván Martínez, min. 82), Diego Suárez (Orbegozo, min. 82), Álex Gualda (Pablo Roig, min. 82), Sarriegi, Samanes (Gassama, min. 77), Ángel Sánchez y Rodrigo.

BILBAO ATHLETIC Agirrezabala, Álvaro Núñez, Luengo, Jaso, Imanol (Kortazar, min. 82), Víctor (Diarra, min. 58), Prados, Nico Williams (Jon Guruzeta, min. 82), Artola, Cabo (Nico Serrano, min. 71) y Baqué (Urain, min. 71).

Goles 0-1, min. 32: Imanol; 0-2, min. 46: Artola; 1-2, min. 55: Diego Suárez; 1-3, min. 58: Baqué; 1-4, min. 61: Cabo.

Árbitro Brull Acerete (Comité Catalán), asistido en las bandas por Bondia López y Moreno Villaecija. Mostró amarilla a los locales Samanes, Lalaguna y Sarriegi, y a los visitantes, Prados, Jaso y Agirrezabala.

Estadio Ciudad de Tudela. 400 espectadores en las gradas.

tudela – El Tudelano sufrió un severo castigo en la segunda jornada de la segunda fase de la liga y cayó derrotado en el Ciudad de Tudela ante el Bilbao Athletic en un partido en el que los de Nacho Martín no demostraron ser inferiores a su rival. La falta de acierto en el área contraria y los errores en la propia condenaron al equipo blanquillo a sumar su segunda derrota consecutiva en solo cinco días después de sufrir otro varapalo en Urritxe.

Salió el Tudelano al césped con la intención de mostrar una cara completamente distinta a la del pasado miércoles en Amorebieta y lo consiguió, ya que tuteó al conjunto entrenado por Joseba Etxeberria durante toda la primera parte. Los locales dispusieron de las ocasiones más claras para adelantarse en el marcador, pero no estuvieron acertados en los últimos metros y el Bilbao Athletic aprovechó el único error de los de Tudela en toda la primera parte para forzar una falta en la frontal del área y ponerse por delante en el marcador.

Nada más arrancar la segunda parte, los rojiblancos ampliaron las diferencias con un disparo de Artola desde fuera del área tras recoger un mal despeje de la zaga blanquilla. Pese a que el marcador no hacía justicia con los méritos de unos y otros, el Tudelano no bajó los brazos y solo unos minutos después consiguió recortar distancias desde los once metros y meterse de nuevo en el partido. Sin embargo, la alegría duró muy poco porque el Bilbao Athletic tardó tres minutos en hacer el tercer tanto al recoger Baqué un balón suelto en área pequeña para fusilar a Jon Ander Felipe.

El gol hizo que el Tudelano dejara de creer en la posibilidad de sacar un resultado positivo y acabara encajando un cuarto tanto en otro error defensivo. El guardameta del conjunto ribero se resbaló a la hora de ir a atajar un centro y el balón le llegó a Cabo que solo tuvo que empujarlo a la red para culminar la goleada. En el último tramo del partido ambos equipos dispusieron de ocasiones claras, el Tudelano para maquillar la derrota y el Bilbao Athletic para hacer que fuera todavía más abultada, pero el marcador ya no se movió.

nacho martín

"todos sus tiros han sido gol"

Reacciones. Pese a la derrota, el técnico del Tudelano acabó satisfecho con sus jugadores. "Estoy contento, creo que han hecho un muy buen partido, sobre todo en la primera parte, que ha sido excelente, pero no hemos marcado y nuestro rival, prácticamente sin haber tirado a puerta, se ha plantado con el 0-1". Nacho Martín reconoció que era difícil hacer una valoración del choque y explicar que "hemos sido, incluso igual, hasta mejores que el rival. Parece una osadía decirlo cuando has perdido por un resultado tan abultado, pero es que el Bilbao Athletic todo lo que ha tirado a puerta ha sido gol y no suele ser normal. Pero esto es el fútbol".