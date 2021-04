Jornada clave en los tres grupos de Tercera

La Tercera División afronta una jornada clave para los intereses de todos los grupos. El formato de este año ha propiciado de que se llegue a la segunda fase con muchos equipos apretados en la lucha por plazas que dan acceso a disputar fases de ascenso y la lucha por la permanencia, por lo que dejar de sumar tres puntos podría suponer una distancia ya considerable y difícil de remontar.





Fase de ascenso directo | La Peña Sport busca acompañantes



La Peña Sport busca acompañantes en la Segunda RFEF la temporada que viene. El equipo de Unai Jáuregui, ya con los deberes hechos, espera poder disfrutar del tramo final de la temporada. Por su parte, San Juan, Ardoi y Beti Kozkor pelearán por esa segunda plaza de ascenso directo en una carrera en la que los de Bebeto parten con tres puntos de ventaja. Ninguno de estos tres equipos puede relajarse, porque Valle de Egüés y Cirbonero no arrojan la toalla y prometen dar guerra hasta el final.





Valle de Egüés-Cirbonero

Lidiar con los nervios



sábado, 17.00 horas.

VALLE DE EGÜÉS César Sánchez tiene la baja de Hasier Iriarte.

CIRBONERO Sergio Vázquez tiene las bajas de Samuel y la de Álvaro.

Árbitro Fernando Castillejo.

Valle de Egüés y Cirbonero se miden en Sarriguren en un partido que "puede marcar el devenir de la siguiente fase", apunta un César Sánchez que admite que el parón le ha venido bien "para descansar, pensar y refrescar la cabeza" de cara a los próximos partidos en los que el técnico espera "sacar todos los puntos posibles". "Después de dos derrotas veremos si el parón nos viene bien. Estoy contento con las dos semanas de trabajo del equipo. Imponer el estilo y no cometer errores para favorecer al contrario", apunta Sergio Vázquez.





San Juan-Peña Sport

La segunda plaza en juego



sábado, 17.00 horas.

SAN JUAN Suma un empate y una victoria en esta segunda fase.

PEÑA SPORT Unai Jáuregui tiene las bajas de Ilintxeta y de Endika.

Árbitro Óscar Garciandía.

Aferrarse en la segunda posición es lo que buscará el San Juan esta jornada a costa de una Peña Sport que llega a la Agrupación después de celebrar el ascenso y el título de Liga. Unai Jáuregui espera "un equipo ordenado, al que le es muy complicado crear ocasiones". Jáuregui no anuncia rotaciones porque "salvo tres o cuatro jugadores, que han jugado más, todos han sido importantes". El San Juan buscará aprovecharse de jugar en la Agrupación para conseguir tres puntos claves en la pelea por la segunda posición de ascenso directo.





Beti Kozkor-Ardoi

Dar un paso importante



sábado, 17.00 horas.

BETI KOZKOR Rodri Fernández de Barrena recupera a Orgi, pero tiene dos bajas.

ARDOI Íñigo Ardanaz no puede contar con Pablo Martínez, sancionado, Xabi Olite, lesionado, ni con Bittor Barriola por trabajo.

Árbitro Gaizka Legarra.

Beti Kozkor y Ardoi, ambos igualados a puntos, se miden en Lekunberri con la idea, en palabras de Rodri Fernández de Barrena "de dar un paso importante en la carrera por la tercera plaza" y, por qué no, apretar al San Juan. Para ello, el técnico espera "hacer un buen partido". "Si queremos subir a la Segunda RFEF tenemos que ganar partidos como este", señala Íñigo Ardanaz, que no quiere "perder comba" con respecto al San Juan en un partido "complicado" ante un "equipo que hace muchas cosas bien y con un buen entrenador".





Fase de ascenso | Duelos directos y finales para apurar opciones



La lucha por la repesca de ascenso está muy apretada. Varios equipos se encuentran comprendidos en escasos puntos, y otros, como el Burladés o el Murchante, no quieren desaprovechar sus últimas balas.





Itaroa Huarte-Cantolagua

Duelo entre rivales directos



sábado, 16.30 horas.

ITAROA HUARTE Pedro Sánchez tiene la única baja de Jon Sánchez.

CANTOLAGUA Javier Pascual tiene las bajas de Beñat y de Dani.

Árbitro Iker Fernández de Arcaya.

Duelo directo en Areta por la segunda posición de la fase de ascenso, puesto por el que hay muchos equipos "en un puño", apunta Javier Pascual. El técnico del Cantolagua considera un partido "ante un rival que nos exigirá mucho" y para el que "nos tenemos que sentir cómodos para evitar que se nos haga largo el partido". "Perdimos contra el Cortes a pesar de que jugamos bien, por lo que tenemos que rehacernos para volver a conseguir los tres puntos. El Cantolagua es un equipo de siempre y eso hace que cueste", reflexiona Pedro Sánchez.





Pamplona-Murchante

Seguir en buena línea



sábado, 16.30 horas.

PAMPLONA Aritz Gomara tiene las bajas de Razkin, Asiáin y Vélaz.

MURCHANTE Rubén López tiene las bajas de Richard, Ivan, Agustin, Sala, Dani, Tomás, Roberto, Diego Sánchez y Carlos Montllor.

Árbitro Stevens Suárez.

Seguir en la buena dinámica antes de la jornada de descanso es lo que busca el Pamplona ante el Murchante. Para sacar los tres puntos, los pupilos de Aritz Gomara deberán "hacerse fuertes en casa" y plantear "un partido de ritmo alto, poco trabado y ser mejores en las áreas". Mermado por las bajas, Rubén López espera competir ante el Pamplona, "el rival a batir del grupo, el candidato a quedarse primero. Es un grupo joven que está haciendo muy buena temporada. A ver si podemos hacerle daño a balón parado".





Burladés-Cortes

Mirar hacia arriba



sábado, 17.30 horas.

BURLADÉS Jonathan Unanua tine las bajas de Ripo, Peio y Baquedano.

CORTES Rafa Bericat tiene las bajas de Joselu, sancionado, y de Raúl y Álvaro, lesionados.

Árbitro David Pérez García.

Partido crucial el que se va a disputar entre Burladés y Cortes en Erripagaña. "Tenemos que puntuar sí o sí", sentencia Rafa Bericat. Para ello, el técnico del Cortes tiene claro que el partido "se debe asemejar al que jugamos en Huarte, porque no es fácil disputarle el partido al Itaroa Huarte, por lo que es algo que depende de nosotros". "Partido complicado ante un Cortes que sabemos de lo que es capaz. Tienen velocidad en ataque, es ordenado y qué mejor que sumar los tres puntos en casa para acercarnos a los de arriba", señala Jonathan Unanua.





Fase de permanencia | Las diferencias pueden ampliarse



Cuatro puntos separan al Bidezarra, sexto, de los puestos de permanencia. Una diferencia que podría aumentarse hasta los siete si el cuadro de Mikel González cae ante un Subiza que encadena dos victorias consecutivas. Otro equipo que cuenta con dos triunfos seguidos es el Txantrea, que recibe a la Peña Azagresa en el regreso de Raúl Marco a la que fue su casa. Otros, como el Corellano, siguen con su particular pelea, mientras que el River Ega y el Lourdes, que se miden entre ellos, pueden quedar muy tocados.





Txantrea-Peña Azagresa

Seguir en el pelotón



sábado, 12.00 horas.

TXANTREA Jaime Sánchez tiene la baja de Cembo, sancionado.

PEÑA AZAGRESA Raúl Marco tiene las bajas de Sasa, Ignacio, Héctor y Virid, por lesión, la de Pablo, por sanción, y la duda de Sergio.

Árbitro Pablo Allo.

"Cada partido ahora coge más importancia", revela Raúl Marco, técnico de la Peña Azagresa, que regresa a la que un día fue su casa. "No miramos demasiado la tabla, pero sabemos que estamos apretados. Va a ser un partido complicado, porque sabemos que ellos son fuertes en casa". "No todos los partidos van a ser como estos dos últimos, pero el equipo está en racha y los jugadores sacan todo lo que tienen. Va a ser un rival exigente, porque no habrá nadie que conozca al Txantrea mejor que Raúl", apunta Jaime Sánchez.





Beti Onak-Fontellas

Partido con aroma de final



sábado, 16.30 horas.

BETI ONAK Ángel Arizcuren cuenta con las bajas de Andoni, Iván, Asier, Juan, Javier y Mikel. Además, tiene un par de dudas.

FONTELLAS José Ángel Catalán tiene a Eneko y Julen sancionados.

Árbitro David Azcona.

Un Beti Onak mermado por las bajas quiere volver a los buenos resultados a costa del Fontellas, un rival que Ángel Arizcuren cree que llega "apurando sus últimas bazas para conseguir la permanencia". Por su parte, los de Villava buscan "la victoria en casa después de dos partidos". "Sufrimos mucho en Villava la temporada pasada", rememora un José Ángel Catalán que reconoce que el parón le ha venido bien "para limpiar la mente en esta mala racha que llevamos" y espera un partido "en el que tenemos que ser fuertes a balón parado".

Subiza-Bidezarra

Un último tren en Sotoburu



sábado, 17.00 horas.

SUBIZA Jorge Sola tiene un par de dudas.

BIDEZARRA Mikel González tiene las bajas de Alberto, Ekaitz y de Javi, además de dos dudas.

Árbitro Alberto Labiano.

El Bidezarra apura sus opciones de quedarse en Tercera.#Mikel González es consciente de que "ganar supone meterse en la pelea, mientras que perder es quedarse a siete puntos". El técnico asegura que "ha sido un premio estar en Tercera, pero, si se da que descendemos, aún quedan objetivos por cumplir". Pleno de puntos en esta segunda fase ha conseguido el Subiza, que parece haberse adaptado a los matices de un Jorge Sola que espera un Bidezarra "que defienda bien", pero espera conseguir tres puntos que "confirmen la dinámica".

River Ega-Lourdes

Últimas opciones



domingo, 17.00 horas.

RIVER EGA No gana desde el 6 de febrero.

LOURDES Encadena dos derrotas consecutivas.

Árbitro Joseba Gondán.

River Ega y Lourdes apuran sus mínimas opciones de seguir en la lucha por conseguir la permanencia en Tercera División. En Andosilla, el cuadro local puede quedar sentenciado y a una distancia de trece puntos, que se antojaría complicada de remontar teniendo en cuenta que ha sumado 14 puntos en 22 encuentros disputados. No mucho mejor le puede ir al Lourdes, que a pesar de disponer de cinco puntos más que los de Andosilla, una derrota también les dejaría mermados. Ambos equipos han sufrido un relevo en el banquillo en las últimas semanas.

Corellano-Baztan

No pueden confiarse



domingo, 17.30 horas.

CORELLANO Adolfo Echeverría cuenta con las bajas de Israel e Íñigo.

BAZTAN Igotz Garde tiene las bajas de Luis, Mikel, Antxon y Miguel Javier.

Árbitro David Casabona.

El Corellano quiere aprovechar el jugar en casa ante un Baztan que apura sus opciones de permanencia. "Ellos tienen una de las últimas oportunidades, es un equipo peleón y es un partido en el que no puedes confiarte, porque esta es la Tercera División y ya se sabe que te puede ganar cualquiera", avisa Adolfo Echeverría. "El parón nos ha venido de lujo para desconectar después de recibir un 0-6 y reflexionar para volver a cuando estábamos bien. Ahora para todos se juegan finales y el Corellano es un rival complicado", apunta Igotz Garde.