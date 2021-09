Jon Erice: "Ya era hora de quedar cerca de casa y de poder disfrutar de todo ese tiempo perdido con los amigos y la familia"

Ayer se oficializó el fichaje de Jon Erice con la Mutilvera. El jugador, que estaba libre, ocupará la plaza de Juanlu Cisneros, que va a ser operado del ligamento cruzado.

El centrocampista navarro Jon Erice (Pamplona, 3 de noviembre de 1986) fue anunciado ayer como jugador de la Mutilvera, al ser agente libre, procedente del Hércules. El navarro, que llega para cubrir la baja de Juanlu Cisneros –que va a ser operado esta semana de una rotura de ligamento cruzado– quiere adaptarse lo antes posible a la idea de un Andoni Alonso que ha reconocido que incorporar a un jugador de su talla es "muy importante tanto como club y como equipo". Erice, con experiencia tanto en España como en el extranjero, vuelve a jugar a casa después de 13 años.

Ha sido una sorpresa el anuncio de su fichaje por la Mutilvera. ¿Cómo se ha dado?

–Después del haber analizado en el verano la situación familiar y de habernos marcado una serie de objetivos para poder aceptar cualquier oferta que tuviéramos, realmente tanto a mi mujer como a mí no ha habido nada que nos tocara la tecla para movernos, a pesar de que a última hora surgieron 3 ó 4 cosas interesantes que no se consiguieron cerrar. Entonces acabó el mercado de fichajes y nos planteamos quedarnos en casa o estar lo más cerca posible, y por la desgracia de la lesión de un compañero se quedó una ficha libre en la Mutilvera y enseguida llegamos a un acuerdo rápido para poder empezar a trabajar cuanto antes con el equipo.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando le llamó el club?

–Realmente a mí lo que me gusta es jugar a fútbol, que es lo que llevo haciendo muchos años de mi vida y lo vi como una oportunidad buenísima para seguir con mi carrera futbolística y la verdad es que me llamó mucho la atención por la tranquilidad y sencillez con la que llevaron las cosas. Y fue un poco lo que más me atrajo de la situación. Desde el primer momento dejaron muy claro qué querían, cómo son como club y creo que encajo en esa filosofía tanto como equipo y como club y rápidamente le dije al agente que adelante, que es lo que quería, el seguir disfrutando del fútbol pero a ser posible cerca de los míos.

¿Qué le dijo la familia cuando les comunicó la noticia?

–Se llevaron una alegría enorme después de que haya estado tantos años fuera pudiera estar ahora cerca de casa. Es una situación diferente a la que hemos estado acostumbrados hasta ahora, pero la verdad es que todos quedaron muy contentos, tanto mi familia como la de mi mujer e incluso los amigos, que me han dicho que ya era hora de quedar cerca de casa y poder disfrutar de todo ese tiempo que hemos perdido durante nuestras vidas, en el sentido de no haber podido disfrutar de la familia y de los amigos, que son pilares básicos en nuestras vidas.

Presenció el sábado al equipo en Tajonar. ¿Qué le pareció lo que vio?

–La verdad que vi competir muy bien al equipo, con una idea clara que tiene el míster y que el equipo intenta llevar al dedillo y la verdad es que salen a ganar. Y esta es una cosa que desde que hablé con Andoni por primera vez me dijo bien claro que con sus armas y con humildad iban a salir siempre a ganar los partidos, que no iban a especular con nada, que tenían una línea muy marcada y que iban a ser muy fieles a ese estilo. Y es lo que vi durante muchos minutos, que el equipo fue superior al Náxara y se llevó una victoria que había merecido durante casi todo el partido.

¿Qué le ha pedido el técnico, Andoni Alonso, y qué puede aportar usted al equipo?

–Él me dejó muy claro que en ese estilo de juego que tienen yo voy a encajar muy bien, que tiene varias variantes y puedo encajar y puedo aportar al equipo lo que le falta, que es experiencia y tranquilidad para afrontar determinadas situaciones de los partidos, porque la verdad es que es un equipo tremendamente joven y a los chicos todavía les quedan cosas por aprender y por vivir, que yo ya he vivido y por ello voy a poder ayudar en el vestuario y en el equipo.

También pudo hablar con Juanlu Cisneros, lesionado de gravedad. ¿Cómo lo vio?

–La verdad que me sorprendió porque estaba muy animado. Estaba fastidiado porque es una lesión y él nunca había tenido lesiones. Le comenté yo, que algo parecido me pasó el año pasado, sin ser una lesión tan grave como la suya, pero que se me complicó por no haberla identificado bien. Y se le nota que es un tío que le gusta el fútbol, que le gusta jugar, que le gusta estar con los compañeros en el día a día y eso es lo que más le va a pasar. Va a pasar unos meses complicados estando apartado del grupo. Pero vi que es un tío respetado tanto en el club como en el equipo.

¿Considera que por la trayectoria que ha tenido puede ser una referencia dentro del vestuario?

–Sí, pero yo me centro en lo humano, porque al final lo deportivo es un poco más cosa del conjunto. La experiencia te enseña que solo no se hace nada y realmente la fuerza del grupo es lo que te marca en cuanto a objetivos. Y percibí muy rápido que era un vestuario muy tranquilo, muy humilde, que se llevan bien y la verdad que en ese sentido me va a tocar disfrutar muchísimo de estos chavales y aportaré lo que pueda adaptándome lo más rápido que pueda.

Vayamos a lo que le viene por delante. ¿Qué tal se encuentra?

–Físicamente bien, lo único que evidentemente los gestos del fútbol habrá que ir poco a poco entrando en el ritmo competitivo que tienen, que están más rodados.

No sé si ha tenido la oportunidad de ver el calendario para saber cuándo se producirá su regreso a Tajonar...

–No he podido mirarlo porque he estado con todo el tema de papeleo y cuando pueda le echaré un ojo, porque es volver a mis orígenes, a Tajonar, donde me lo han dado todo, donde me han dado la oportunidad de hacer la carrera que he hecho, donde me han dado la oportunidad de ser futbolista profesional y donde me han formado también como persona. Para mí es un orgullo volver a pisar sus campos.

