La Peña Sport busca su primera victoria ante el Racing Rioja

La Peña Sport recibe en su casa al Racing Rioja. Tras la derrota en las dos anteriores jornadas, los pupilos de Unai Jaúregui esperan conseguir su primera victoria de la temporada ante su público. El equipo no se termina de adaptar a la exigencia de la categoría y los resultados no están siendo positivos. Acostumbrados a dominar los partidos el año pasado, el salto de categoría no está siendo fácil.

A pesar del mal inicio, las sensaciones y la actitud del equipo son buenas. Los jugadores tienen ganas de demostrar las razones que les han llevado a jugar en Segunda RFEF. Han trabajado toda la semana los errores de los partidos anteriores para no volver a cometerlos.

Por su parte, el Racing Rioja llega lanzado al encuentro. El conjunto riojano lidera la clasificación con dos victorias y unas sensaciones inmejorables. Después de haber renovado su plantilla por completo, ha formado un equipo de lujo.

Las claves del encuentro para la Peña Sport pasarán por mantener una defensa sólida y saber aprovechar sus oportunidades en los momentos adecuados.