Luis Enrique: “No os leo porque sé más de fútbol”

milán – Luis Enrique Martínez respondió a la crítica que ha acompañado la convocatoria de 23 jugadores para disputar la fase final de la Liga de Naciones, aseguró no le ha llegado porque no sigue la prensa y afirmó que no lee nada porque sabe "más de fútbol". "No tengo noticias de lo que se dice porque leo, ni veo, ni escucho nada. Como no leo nunca, pues para mí es la misma lista de siempre. Son los que yo quiero, los jugadores en los que tengo confianza", defendió en rueda de prensa en San Siro. "No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría, tengo más información que vosotros y sé claramente lo que busco", añadió. "En ninguna de las opiniones que pueda leer hay nada que me pueda interesar".

"¿Quién dice que vamos a jugar sin delantero centro? Quizás mañana juegue con dos puntas, quien lo sabe", respondió a un medio italiano. "No tenemos un 9 nato por infortunio, porque están lesionados Gerard Moreno y Álvaro Morata, pero nadie sabe cómo voy a jugar".