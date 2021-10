Una Peña Sport necesitada de puntos recibe al colista, el Cayón

La Peña Sport buscará refrendar ante el Cayón la buena semana de entrenamientos que ha tenido y conseguir, de una vez por todas, la primera victoria de la temporada, algo que se le resiste al cuadro de Unai Jáuregui. Los de Tafalla reciben en el San Francisco al Cayón, último clasificado, que tiene el mismo punto que la entidad navarra pero peor coeficiente.

"Queremos culminar la semana de la mejor manera posible e irnos al puente con tres puntos más", desea el técnico, Unai Jáuregui, que no esconde la urgencia de puntos al afirmar que "los necesitamos ya, desde la primera jornada".

Sin embargo, el escaso bagaje no le preocupa al preparador, que se sincera al admitir que lo que verdaderamente le inquiera es el aspecto "psicológico, porque equipos que ahora van bien luego irán mal y pasarán esa racha por lo que no me preocupa a nivel de puntos, sino a nivel mental. Ganar nos daría confianza en nuestro trabajo".

"Creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando mucho y el otro día nos llevamos un varapalo porque pensabamos dar más y nos pasaron por encima. Borrón y cuenta nueva, tenemos que seguir creyendo. No hay más secretos", agrega el técnico.

Jáuregui reconoce que ganar supondría "una liberación a nivel mental. Porque parece que no te afecta, pero las dinámicas acaban influyendo. Ganar sería cambiar la dinámica". Para ello, "nos tenemos que centrar. Nos da igual el que venga, el problema lo tenemos nosotros. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer", concluye.

Unai Jáuregui no puede contar con Aritz Gil, lesionado, ni Vania, sancionado.