El Subiza, el único que aguanta el pulso

El Subiza se está convirtiendo en una de las revelaciones de este inicio liguero. El cuadro que dirige César Monasterio enlaza cinco victorias y cinco jornadas y, por tanto, no conoce la derrota. Esos números le han hecho ser el rival a batir. Otro que ha firmado un buen inicio es el Burladés, que buscará su tercera victoria consecutiva, o el Azkoyen, que suma cuatro porterías a cero consecutivas.





Beti Kozkor - Beti Onak

No quieren distracciones



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Plazaola.

Beti Kozkor: Elías Tomé tiene la baja de Julen Arozarena.

Beti Onak: Ángel Arizcuren tiene la única baja de David.

Árbitro: Javier Fernández Santesteban.

"Hicimos el partido más completo hasta ahora, y merecimos más porque creo que fuimos superiores", apunta Ángel Arizcuren, que considera fundamental "competir fuera de casa como lo hacemos en Villava. Así empezaremos a sumar los tres puntos". "Llegamos bien, después de la victoria en un campo complicado como es Corella y eso anímicamente nos ha reforzado. El Beti Onak vendrá herido por haber perdido ante el Burladés y tiene jugadores asentados en la categoría y uno de los mejores entrenadores", señala Elías Tomé.





Itaroa Huarte - Cortes

Remontar el vuelo



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Areta.

Itaroa Huarte: Pedro Sánchez tiene las bajas de Javi Jiménez y Xabi Ekiza.

Cortes: Rafa Bericat sigue con las bajas de Gorka, Montllor y Adrián, y alguna duda.

Árbitro: Fernando Parra Górriz.

El Cortes quiere "refrendar el haber salido de una dinámica mala" de tres derrotas consecutivas a costa de un Itaroa Huarte ante el que "no nos podemos relajar si queremos sacar algo positivo porque es un campo complicado", valora Rafa Bericat. "Nos está costando arrancar", reconoce un Pedro Sánchez que tranquiliza a sus pupilos porque "es cuestión de tiempo. Cortamos la racha de encajar goles la pasada jornada y ahora nos medimos a un Cortes con gente veterana. La clave puede estar en el balón parado", concluye.





Gares - Valle de Egüés

En línea ascendente



Sábado, 16.30 horas.

Lugar: Osabidea.

Gares: Miguel González tiene las bajas de Txoma, Adrien, Lucho y Yunes.

Valle de Egüés: César Sánchez tiene la baja de Mark Outeiral.

Árbitro: Martin Georgiev Blagoev.

"Es una pena el punto de la semana pasada porque pudimos ganar, pero el equipo está en línea ascendente, señala César Sánchez, que reconoce que sus jugadores tienen "mejores sensaciones que puntos" y avisa de que el Gares va a plantear un "partido complicado". "Jugamos en casa contra un equipo poderoso, que no tiene nada que ver la situación en la que llega en la tabla", señala Miguel González, que espera un partido en el que las claves serán tener "paciencia, concentración, actitud y esa chispilla de suerte" para sacar algo positivo.





Cantolagua - Corellano

Confianza y respeto



Sábado, 16.30 horas.

Lugar: Municipal de Cantolagua.

Cantolagua: Javier Pascual tiene las bajas de Aitor y Diego Rubio.

Corellano: Adolfo Echeverría tiene las bajas de Nico, Rubén, Trincado, Mario y Garbayo.

Árbitro: Ignacio López Reclusa.

"Tenemos confianza en nosotros mismos, pero respeto al rival, que llega herido y con la necesidad de sumar", apunta Javier Pascual, técnico del Cantolagua, que añade que "el Corellano nos lo va a poner difícil y si queremos ganar vamos a tener que llevar el partido a nuestro terreno porque tendremos más opciones". "No conseguimos los resultados, nos falta un poco, a pesar de que el equipo entrena y trabaja bien, pero en el partido no sale. El Cantolagua es un buen equipo y nos lo va a poner complicado", refleja Adolfo Echeverría.





Subiza - Azkoyen

Dos equipos en racha



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: Sotoburu.

Subiza: César Monasterio tiene las bajas de Guillermo Gázquez, Gaspar Romero y Eneko Iturgáiz.

Azkoyen: Diego Burgui tiene las bajas de Xabi Gutiérrez, Víctor Gutiérrez y Álex Díaz.

Árbitro: Igor Garcés Bargada.

Dos equipos en dinámica positiva se miden en Sotoburu buscando los tres puntos. "Estamos contentos y queremos que siga así, pero el Azkoyen tampoco ha perdido y no ha encajado gol en los cuatro últimos partidos", revela César Monasterio, que reconoce que "nos enfrentamos el equipo más goleador y uno de los menos goleados, por lo que es una buena piedra de toque". "Llegamos en buenas sensaciones de resultados, pero no de juego. Tenemos una prueba difícil ante un Subiza con un ataque potente", analiza Diego Burgui.





Txantrea - Murchante

Volver a la regularidad



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: Instalaciones Txantrea

Txantrea: Jaime Sánchez tiene las bajas de Iván, Oihan y Adrien.

Murchante: Rubén López tiene seis bajas seguras para el encuentro.

Árbitro: Iñaki Osta Lombardo

"El equipo está irregular. No hay prisa, pero cuando cojamos antes la regularidad iremos mejor", comenta Jaime Sánchez, que no se fía de un Murchante que "se salvó sin problemas el año pasado y además lo hizo compitiendo bien. Es un equipo ordenado que tiene claro a lo que juega y si no salimos con los cinco sentidos vamos a tener problemas". Por su parte, Rubén López opina que "el Txantrea por plantilla es uno de los mejores equipos. Tenemos que ganar en confianza, porque los números no son buenos".





Burladés - Avance

A por el tercer triunfo seguido



Sábado, 17.30 horas.

Lugar: Ripagaina.

Burladés: Jonathan Unanua tiene las bajas de Mikel Ibáñez, Castán e Iñaki Vicente.

Avance: Peio Mascaray tiene las bajas de Sierra, Lecunberri, Lasarte y Rico.

Árbitro: David Azcona Aizcorbe

Dos equipos que están firmando un notable inicio de curso se miden en Ripagaina. El Burladés querrá seguir con su buena racha y brindar al público la que sería su tercera victoria consecutiva, algo que querrá impedir el Avance. "Estamos con una sensación agridulce. El inicio de curso está siendo bueno, pero el otro día quizás merecimos algo más", apunta Peio Mascaray, que avisa del peligro del Burladés, un equipo "interesante, que ha mezclado gente joven y ambiciosa con jugadores experimentados en la categoría".





Cirbonero - Pamplona

Duelo por todo lo alto



Domingo, 16.30 horas.

Lugar: Cadreita.

Cirbonero: Xabi Mata tiene la baja de Javier Pascual.

Pamplona: Aritz Gomara tiene la baja de Iker Asiáin.

Árbitro: Ander Ezquerra Ucar.

"No va a ser un partido fácil visitar al Cirbonero, porque es un gran equipo y esta es la salida más complicada del año", reflexiona Aritz Gomara que reconoce llegar a la cita "con buenas sensaciones e invictos". En caso de ganar, el Cirbonero le adelantaría en la tabla. "Estamos bien, pero quedan cosas por mejorar. Tenemos que insistir en lo que hacemos bien y corregir aquello que tenemos que mejorar. La clave del partido estará en el equipo que sepa llevar el partido, porque el Pamplona tiene buenos jugadores", valora Xabi Mata.