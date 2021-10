El Tudelano no reacciona

Tudelano 0

Racing de Ferrol 1

TUDELANO Nacho Zabal, Yasin (Delgado, min. 75), Molina, Diego Royo, Aveldaño, Cedenilla (Vassilakis, min. 75), Gualda (Aranzabe, min. 66), Alain Ribeiro, Rodrigo, Santi Samanes y Caballero.

RACING DE FERROL Gazzaniga, Loureiro, Fornos, David Castro, Candelas, Manzanara, Kevin Presa, Íñigo Alayeto (Vicava, min. 67), Héber (Jon García, min. 78), Joselu y Nathan (Chacón, min. 67).

Goles 0-1, min. 29: Joselu.

Árbitro Muñoz Pérez (Comité Valenciano). Amonestó por parte del Tudelano a Caballero y Diego Royo y por el Racing de Ferrol a Loureiro, Kevin Presa y David Castro.

Estadio 500 Espectadores en el Ciudad de Tudela.

TUDELA – Con entrenador nuevo en el banquillo tampoco gana el Tudelano. El equipo blanquillo sumó ayer su séptima derrota en ocho partidos en la Primera RFEF y lo que es peor ofreció peores sensaciones que en anteriores encuentros. La situación comienza a ser crítica para el cuadro entrenado ahora por Carlos Pérez Salvachúa, que apuntó en rueda de prensa que de los 30 partidos de liga que restan de aquí a final de curso hay que ganar la mitad para lograr la permanencia en la categoría, o lo que es lo mismo, que hay que sumar 45 puntos de los 90 que restan en juego para conseguir la salvación, una empresa que por lo visto hasta el momento resulta una auténtica utopía.

Carlos Pérez Salvachúa no engañó a nadie en la previa cuando dijo que su equipo no saldría a especular, a esperar a ver qué hacía el rival. Y así fue. El Tudelano, con una alineación que presentó únicamente el cambio de Gualda por Iván Elena en el medio del campo y que, como en los últimos partidos de Olaizola en el banquillo, volvió a formar con una línea defensiva de cinco hombres, salió a presionar arriba al Racing de Ferrol pero, conforme fueron pasando los minutos, el ímpetu local se fue diluyendo como un azucarillo.

El conjunto gallego, que en los primeros minutos se vio sorprendido por las ganas de su rival, se sacudió la presión de encima y comenzó a tocar y tocar con criterio desde su zona defensiva para llevar el balón al área defendida por Nacho Zabal. Los jugadores entrenados por Cristóbal Parralo generaban peligro por cualquiera de las dos bandas y, a punto de cumplirse la media hora de partido, una buena jugada por banda izquierda de Héber acabó rematándola en el punto de penalti el veterano Joselu para poner por delante en el marcador a los gallegos. El Tudelano no reaccionó al tanto encajado y siguió a merced de su rival, que pudo hacer el segundo antes del descanso en un lanzamiento de Nathan que se estrelló en el poste. En esta primera parte, la única ocasión de los blanquillos llegó en un lanzamiento de Rodrigo desde el pico del área que no cogió portería por muy poco.

Tras el descanso, el Tudelano no cedió tanto campo a su rival y trató de llevar algo más de peligro a la portería defendida por Gazzaniga. No obstante, pese a que los de Carlos Pérez Salvachúa merodearon el área, el portero visitante no tuvo que realizar ninguna intervención de mérito. La producción ofensiva local se limitó a dos disparos de Gualda y Diego Royo, que se marcharon fuera, y a colgar una gran cantidad de balones en los últimos diez minutos de partidos que no encontraron rematador. En definitiva, el conjunto blanquillo fue un quiero y no puedo ante un rival que se conformó con la mínima renta que tenía en lugar de hurgar en la herida de un equipo que no da síntomas de mejoría.

CARLOS PÉREZ SALVACHÚA

" se lo hemos puesto muy fácil"

Entrenador. El técnico del Tudelano se mostró disgustado por la derrota. "La valoración es negativa porque nos hubiese encantado empezar ganando, y no lo hemos conseguido", señaló. El madrileño lamentó los errores que cometió su equipo en la primera parte. "Los errores que hemos cometido nos han costado un gol en contra y nos han podido costar otro. Más que mérito del Racing de Ferrol ha sido demérito nuestro porque han sido errores de posición muy puntuales y se lo hemos puesto muy fácil al rival". Si bien, destacó la "actitud" y "ganas por remontar" que demostró el equipo. "Falta mucho trabajo", concluyó.