Alberto Valiente: "Ojalá podamos jugar el 'play off' y ascender a Segunda División"

Un viaje de Pamplona a Majadahonda, con parada en León. Poco más de 700 kilómetros se ha recorrido el navarro Alberto Valiente, 'Ruper', (Pamplona, 8 de febrero de 1996) detrás de un balón y un sinfín de vídeos de fútbol. El navarro afronta su primera campaña como analista del Rayo Majadahonda, club de Primera RFEF, y tiene delante una semana especial: se va a medir al Atlético de Madrid en Copa del Rey antes de recibir al Tudelano en Liga.

Vaya semana tienen por delante

- La verdad es que estamos en una nube. Deberíamos afrontar la Copa del Rey como un partido más, pero la sensación que tenemos es la de que es uno de los partidos más importantes de la historia del club. Entonces tenemos una emoción especial, un ambiente que no hemos tenido nunca, vamos a jugar en el Wanda y el ambiente, por lo que rodea al partido, hace que no sea un partido más. Es el partido.

Estarán notando la diferencia de lo que es un club profesional comparado con uno modesto

- Sí, lo estamos notando a la hora de hablar con los analistas. Ellos tienen la oportunidad de utilizar ciertos programas que tienen una cantidad de recursos que nosotros no tenemos. Disponemos de una aplicación para sacar los cortes de los partidos. Y en ese sentido se nota la diferencia a la hora de intercambiamos archivos, porque nuestras grabaciones son más sencillas.

¿Cómo es su día a día?

- Un poco locura. Mi semana tipo empieza entregando el informe del rival con el que vamos a jugar el fin de semana y compagino el analizar al equipo rival de la siguiente jornada y completar el informe de esa misma semana en detalles. Voy una semana por delante de la que va el equipo.

A la hora de analizar, ¿cuántos partidos de un equipo ve?

- Procuro ver un partido una vez. No me gusta incidir en el mismo partido porque no me va a dar más información que compararlo con varios partidos del mismo equipo. Nos fijamos bastante en el balón parado. Intento ver 3-4 partidos, y de alguno he visto hasta 5, porque eso nos da más información que ver el mismo partido. Comparas si coincide el planteamiento de un partido a otro.

¿En qué es en lo que más se centra al hacer el análisis?

- En los diferentes patrones de juego a nivel ofensivo y defensivo. Ver comportamientos o estructuras del equipo y de los jugadores. Vemos estructura a nivel general y sí que por líneas intentamos descifrar los comportamientos particulares.

A todo esto, ¿qué le lleva a querer dedicarse al análisis?

- Que soy un loco del fútbol. Desde los seis años llevo jugando a fútbol, me ha encantado siempre y cuando decidí enfocarme la carrera en el deporte vi que la preparación física me gusta, pero no es el plato fuerte. Me gusta entender el deporte que estoy viendo.

¿Qué tipo de formación ha tenido?

- He estudiado INEF en León, un máster en entrenamiento y rendimiento deportivo en León, pero donde más he aprendido ha sido con otros entrenadores, o con gente que se dedicaba a esto. Y algún curso, como el nivel 2 de entrenador o el de especialista en análisis.

¿Cómo de importante es la figura del analista? No suele ser una cara visible€

- Es una figura tapada, que está en el segundo plano. Es un trabajo muy sucio en el sentido de que hay muchas horas de vídeo, de hacer cortes€ Pero es fundamental, porque liberas de mucho trabajo al primer y segundo entrenador, a quienes les sirves de apoyo en el día a día.

Ha mencionado antes la tecnología. ¿Cree que algún día le quitará el puesto al analista?

- Creo que no la eliminará, sino que va a facilitar el trabajo, porque hay un componente humano que es difícil de saltar con la inteligencia artificial. La clave va a saber utilizarla y creo que tenemos que seguir evolucionando y adaptando la tecnología a lo que a mí me puede interesar.

Estamos en mercado de fichajes€ ¿cuál es el peso que tiene el analista en la toma de decisiones del club?

- Compartimos información con la dirección deportiva. Servimos de apoyo, pero en mi caso opino poco, porque es un tema exclusivo de director deportivo y entrenador. Pero conocemos a jugadores de los que hablan porque también los analizamos y nos comentan a veces.

Hablando de jugadores€ a nivel de Primera RFEF, ¿qué tipo de ligas se pueden seguir?

- Te vas a Segunda División en Francia o Italia y luego en países del resto de Europa, que tienes equipos que te juegan competición europea y sus jugadores tienen nivel para que vengan a tu liga. Noruega, Islandia o Polonia tienen mercados atractivos. Y por supuesto todo lo que es Segunda RFEF. En África se está siguiendo mucho porque no se ha explotado a nivel de fichajes y el fútbol africano va a dar que hablar de aquí a no mucho.

¿Qué meta tiene el equipo este año?

- Paso a paso, porque la categoría es nueva y asentarnos, porque el nivel es alto y en cualquier campo puede pasar de todo. Y ojalá podamos estar en el play off y ascender a Segunda División.

¿Cómo es la relación analista – entrenador?

- La clave es que haya mucha comunicación. No hace falta que estés hablando constantemente con el míster, pero cuando te pregunta algo tienes que responderlo al instante. Yo con Abel actúo como un soporte, intento resolverle dudas en poco tiempo porque la información la conoces de antemano.

Después de la Copa regresa la Liga con el Tudelano. ¿Hasta qué punto le sorprende la situación que atraviesa?

- Es complicado partir en una categoría nueva con muchas incorporaciones y tienes la pretemporada para ensamblar las piezas y no es mucho tiempo. Tienes que tener un entrenador moldeable y conseguir que cada jugador dé su mejor versión. Si luego los primeros resultados no consigues puntos que te sirvan de colchón es complicado mantener la idea y los jugadores acaban teniendo dudas. Cambias al míster y cambias de dinámica. Son al final muchos factores y aun así creo que es un equipo que va a dar mucha guerra todavía, porque no es sencillo jugar en Tudela y fuera es un equipo que ha plantado cara a muchos equipos.