Interescolar Femenino: El enfrentamiento final

La 4ª edición de la modalidad femenina del Torneo Interescolar llega a su conclusión con la final que disputan el viernes el colegio Sagrado Corazón y el colegio Luis Amigó (11.15h). En el caso de Sagrado Corazón ha sido complicado el camino hasta la final. Su entrenadora, Patricia Asiain Font, lo explica: "Pensábamos que no pasaríamos de fase de grupos con nuestro mal comienzo con empate y derrota. Las chicas están muy sorprendidas y contentas al verse ahora en la final". En cuanto al rival, Luis Amigó, "no he podido verlas pero intuyo que será un equipo fuerte, al tener muchas clases y teniendo Amigó una buena cantera de fútbol femenino", asegura Patricia.

Una de las armas del equipo es Rut Ortiz Pérez, que con 9 goles se sitúa entre las tres chicas más goleadoras del torneo. "Rut ha ido de menos a más, es jugadora de baloncesto, pero ha demostrado su técnica con los pies y su buen regate, que hace que pueda ser crucial en la final", cuenta la entrenadora. Pero Patricia tiene claro que "todas tendrán un papel concreto e importante en la final y sabrán desarrollarlo bien".

En cuanto a la final, la entrenadora piensa que "las chicas tienen que disfrutar del partido y quitarse los nervios de encima, que aprovechen para jugar lo mejor que puedan y tenemos que hacerles saber que ya han logrado algo muy valioso; llegar a la final".

Jugadoras y entrenadora del Sagrado Corazón. Foto: Javier Bergasa

Patricia se muestra contenta por su exitosa participación en el Torneo Interescolar: "Esta es mi tercera vez. En la primera participación quedamos cuartas, el segundo año fuimos terceras y este año hemos superado esos resultados. No le puedo pedir más a las chicas, hemos disfrutado mucho".

Su rival en los banquillos será Marta Álvarez. La entrenadora del colegio Luis Amigó afirma que conoce a Patricia después de haber coincidido con ella en varias ocasiones en el Torneo Interescolar. Pero Marta reconoce que no tiene mucha más información sobre Sagrado Corazón: "Patricia nos dijo que no esperaban llegar hasta donde han llegado y que estaban muy felices de poder jugar la final".

Marta asegura que sus chicas están muy ilusionadas y que desean que llegue ya el partido: "Tenemos un grupo de Whatsapp con las madres de las jugadoras y pregunté cómo estaban. Me dijeron que estaban como unas castañuelas, felices, emocionadas y nerviosas".

Jugadoras y entrenadoras del Luis Amigó. Foto: Javier Bergasa

La entrenadora de Luis Amigó afirma que han hecho un campeonato muy serio, enfrentándose a rivales muy complicados: "Se han trabajado mucho cada partido y están muy animadas por ello". Marta destaca la constancia, el trabajo y el esfuerzo de su equipo. "Nos hemos comportado como un equipo, no ha habido individualidades", apunta la entrenadora de las amarillas.

Un dato que resalta este espíritu de equipo es que todas las jugadoras llevan prácticamente los mismos goles y que casi todas ellas han marcado algún tanto. "Tenemos a la mitad del equipo que juega a fútbol y la otra mitad que no juega nada, pero no hay diferencias entre ellas", apunta Marta Álvarez.

Luis Amigó comenzó el Torneo Interescolar en el llamado grupo de la muerte. "En ese grupo había tres equipos que podrían estar fácilmente en la final y hemos tenido enfrentamientos muy complicados", asegura su entrenadora. Las de azul y amarillo han ido superando uno a uno a sus rivales y cada paso que han dado les ha hecho más fuertes.

Tania, la otra entrenadora de Luis Amigó, y Marta se fundieron en un abrazo cuando se vieron en la final del Torneo Interescolar. "Cuando pitaron el final sentimos una alegría inmensa, a la altura de lo que viví cuando España ganó el Mundial", afirma Marta. "Ganemos o no, las chicas se irán con la cabeza muy alta y van a ser el orgullo del colegio", concluye la entrenadora del Luis Amigó.