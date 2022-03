Tercera RFEF: nadie quiere arrojar la toalla

Seis jornadas para el final del campeonato regular y, pese a que todavía no hay nada decidido de manera matemática, más allá de que el Cirbonero y el Subiza tienen asegurada la plaza en el play off, y el Txantrea la permanencia en la categoría, muchos equipos no quieren dejar pasar trenes en esta recta final de la temporada. El de la promoción, y el de la permanencia, los dos más cotizados.





Avance - Txantrea

En dinámicas positivas



Sábado, 15.45 horas.

Lugar: Igeldea.

Avance: Peio Mascaray tiene las bajas de Weiler, Juli y Rico.

Txantrea: Jaime Sánchez tiene las bajas de Iván y Virto.

Árbitro: Pablo Allo.

"El Txantrea es un equipo mítico de Tercera y es uno de los partidos bonitos porque es un candidato a todo, además de que llega en buena dinámica y es un equipo que mezcla veteranía y juventud", destaca Peio Mascaray. "Habrá que adaptarse y hacer un partido serio a nivel defensivo. Seremos once contra once y ganará el mejor. Reto bonito para ver a los jugadores bajar al barro. El Avance lo conozco bien, mucha gente detrás y compromiso que hacen cada día más grande al club" comenta Jaime Sánchez.





Valle de Egüés - Burladés

No dejar pasar oportunidades



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Municipal de Sarriguren

Valle de Egüés: César Sánchez tiene las bajas de Falagán, Tristán y Outeiral.

Burladés: Jonathan Unanua tiene las bajas de Navarro, Castán, Gordo, Olcoz, Ibáñez y Mahugo.

Árbitro: Miguel Beaumont.

El Valle de Egüés recibe al Burladés en Sarriguren, en un encuentro en el que los de César Sánchez no deben "dejar pasar oportunidades" si quieren seguir una temporada más en Tercera. "Tenemos que tirar de orgullo y si el rival nos gana, que sea porque son mejores", afirma. "Otra final, un partido importante ante un rival directo en busca del objetivo y muy complicado. Partido muy reñido, igualado e intenso ante un equipo que tiene mucho peligro. Tendremos que estar muy metidos para sacar los tres puntos", analiza Jonathan Unanua.





Beti Onak - Itaroa Huarte

Peritos sueña con el 'play off'



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Peritos.

Beti Onak: Ángel Arizcuren tiene las bajas de Izura y Manero.

Itaroa Huarte: Pedro Sánchez tiene las bajas de Esáin y Aranguren.

Árbitro: Gonzalo López.

El Beti Onak recibe al Itaroa Huarte en Peritos, en un partido "que nos puede marcar el camino", reconoce un Ángel Arizcuren que añade que su plantilla "está ilusionada ante un Huarte que nos obligará a hacer de nuestros mejores partidos y tendremos que minimizar los detalles". "Es un derbi, un partido especial y bonito, que se vive con ganas. La gente está motivada, después del partido pasado, en el que rescatamos un punto que tenemos que hacer bueno. Será un partido cerrado, de mucho nivel defensivo", señala Pedro Sánchez.





Pamplona - Subiza

No despegarse del objetivo



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Beitikuntzea.

Pamplona: Imanol Eslava tiene las bajas de Eneko, Iker, Algarra y Nagore.

Subiza: César Monasterio tiene las bajas de Grande, Aguinaga y Bezunartea.

Árbitro: Ander Ezquerra.

Pamplona y Subiza se ven las caras después de haber caído la última jornada. "Estos partidos son los que todos quieren jugar. Será un partido duro, en el que haya ratos que tengamos que sufrir, pero el equipo tiene que sacar su personalidad y competir con nuestras armas", declara Imanol Eslava. César Monasterio, por su parte, se centra "en nosotros mismos, para encontrar de nuevo nuestra forma de jugar. Al Pamplona le conocemos, ha cambiado de míster, pero es un equipo que propone y que también tiene gente joven".





Azkoyen - Murchante

No les vale el empate



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Salomón Monroy.

Azkoyen: Diego Burgui tiene las bajas de Ezpeleta, Boleas y Moreno.

Murchante: Daniel Bruna tiene las bajas de René y Tomás, y alguna duda.

Árbitro: David Azcona.

Al Azkoyen y al Murchante no les vale el empate, como reconocen ambos técnicos. "Es un partido muy importante, ya son todo finales lo que nos quedan. Tendremos que aprovechar su nerviosismo y las ganas que tengan. En casa no podemos dejar escapar más puntos", señala Diego Burgui. Por su parte, Daniel Bruna apela al "partido a partido" para recoger frutos. "Ellos también tienen que sumar los tres puntos porque su dinámica no es la mejor. Espero un rival ordenado, que tiene arriba tres o cuatro jugadores muy buenos", finaliza.





Cirbonero - Beti Kozkor

Ascenso y permanencia



Domingo, 16.30 horas.

Lugar: San Juan de Cintruénigo.

Cirbonero: Xabi Mata tiene a todos los jugadores disponibles.

Beti Kozkor: Elías Tomé tiene las bajas de Julen y Romeo.

Árbitro: Fernando Parra.

"Los dos equipos nos jugamos tres puntos importantes para los objetivos", afirma Xabi Mata, que señala que "tendremos que estar atentos al balón parado y a las facetas defensivas ante un equipo serio, que compite bien todos los partidos. Nadie regala nada, será un partido igualado". "Será un partido muy difícil ante un líder que atraviesa el mejor momento de la temporada. Somos conscientes de que es un partido complicado, pero nos jugamos finales y ahí puede pasar de todo. Queremos sentirnos equipo de nuevo", apunta Elías Tomé.





Corellano - Cortes

Ombatillo marca la meta



Domingo, 16.30 horas.

Lugar: Municipal Ombatillo.

Corellano: Javier Salvatierra tiene las bajas de Raúl y Nico.

Cortes: Rafa Bericat tiene la baja de Joselu y alguna duda.

Árbitro: Martin Georgiev.

El Cortes visitará Corella "con la suerte de conocer los resultados de los rivales para saber qué podemos conseguir en caso de ganar. Tenemos que seguir siendo fiables en defensa y que no aparezcan los nervios de final de temporada, para los que tendremos que tirar de veteranía", apunta Rafa Bericat. "Jugamos cuatro de los seis partidos en casa y no queda otra que sumar y sumar. El Cortes tiene gente con mucha experiencia y creo que ambos querremos tener el dominio de la pelota", declara el técnico del Corellano, Javier Salvatierra.





Gares - Cantolagua

Osabidea mide la reacción



Domingo, 17.00 horas.

Gares: Mikel Pérez tiene las bajas de Piki y Pitu.

Cantolagua: Javier Pascual tiene la baja de Ander Blanco.

Árbitro: Goiatz Markotegi.

El Cantolagua cortó la racha de tres derrotas consecutivas la pasada jornada y visita a un Gares que encadena dos partidos sin perder. "Tuvieron una final y la ganaron, y nosotros también conseguimos la victoria. Venimos con un impulso positivo y los dos necesitamos la victoria", señala Javier Pascual. "Estamos mejor, y el equipo está reaccionando, sacando carácter. Se trata de defender a través de la humildad y neutralizar las soluciones que van encontrando los rivales en el partido", analiza Mikel Pérez.