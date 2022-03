Sonrojo blanco y gloria azulgrana

Real Madrid 0

Barcelona 4

REAL MADRID Courtois; Carvajal (Camavinga, min.46), Militao, Alaba, Nacho (Lucas Vázquez, min.63); Modric, Casemiro, Modric, Kroos (Mariano, min.46); Valverde, Rodrygo (Asensio, min.63) y Vinicius.

BARCELONA Ter Stegen; Araujo, Eric García, Piqué, Alba (Dani Alves, min.86); F.De Jong (Gavi, min.71), Busquets, Pedri (Nico, min.86); Dembélé (Adama, min.80), Aubameyang (Memphis, min.71) y Ferran Torres.

Goles 0-1, minuto 29: Aubameyang. 0-2, minuto 38: Araujo. 0-3, minuto 47: Ferran Torres. 0-4, minuto 53: Aubameyang.

Árbitro Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Kroos (min.22), Modric (min.63), Camavinga (min.82), Lucas Vázquez (min.88), por el Real Madrid, y a F.De Jong (min.26), Busquets (min.31), Jordi Alba (min.74) y Nico (min.88), por el Barcelona.

Estadio Bernabéu. 60.017 espectadores.

Barcelona – El Barcelona volvió a sonreír en un Clásico tres años después y lo hizo además con una exhibición de las de sus mejores épocas al golear con mucha autoridad en el Santiago Bernabéu a un Real Madrid inoperante y perdido todo el encuentro.

El efecto Xavi aterrizó de lleno en el coliseo madridista. Y lo plasmó ante el líder, que nunca encontró su rumbo ni su identidad, demasiado perdido ante dos bajas que le hicieron mucho daño. Sin Benzema no fue peligroso y sin Mendy perdió una solidez defensiva resquebrajada por primera vez en toda la temporada. Ancelotti no dio con la tecla.

Valverde tuvo su oportunidad y el equipo blaugrana no se amedrentó y perdonó de forma más clara en un remate cercano de Aubameyang. Poco a poco, el partido fue discurriendo por lo que impusieron los visitantes. Sin pelota, el Real Madrid no pudo asomarse hacia el área rival y el peligro merodeó más por las inmediaciones de la suya, con Casemiro realizando un corte primordial ante Ferran Torres tras un gran pase de Pedri. El siguiente acercamiento no lo perdonó el Barça. Dembélé desbordó a Nacho y su centro lo cabeceó fulgurantemente Aubameyang para aumentar su buen momento goleador.

El tanto no despertó al líder, incapaz de tener el control ni tampoco de poder salir ya al contragolpe.

Dembélé siguió complicándole la vida a Nacho para conectar de nuevo con Aubameyang y con Courtois negándole otra vez el gol. Sin embargo, la jugada acabó en saque de esquina y Araujo se elevó por encima de todos para empezar a teñir de color culé el Clásico. Ancelotti intentó corregir cosas en el vestuario y metió a un 9 puro, Mariano, y a Camavinga, además de intentar modificar el esquema, pero en apenas un minuto y medio, Ferran Torres perdonó un mano a mano claro ante Courtois y luego no desperdició otra jugada colectiva para hacer el 0-3. Minutos después, en pleno festival culé, Aubameyang hacía el cuarto con intervención del VAR. Y ahí se terminó el partido de forma definitiva. El Real Madrid no encontró la forma de meterse ni siquiera en uno de sus conocidos arreones y tampoco recibió en exceso la ira de su afición. El Barça se lució.

Xavi y Laporta celebraron el triunfo sobre el césped del Bernabéu

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, y Joan Laporta, presidente, salieron al terreno de juego del Santiago Bernabéu tras el encuentro para celebrar la contundente victoria de su equipo junto a miembros del cuerpo técnico y la directiva.Demostraron de nuevo la gran relación que existe entre ambos, compartiendo un abrazo y gestos de cariño tras hacerse la foto de recuerdo y celebración sobre el césped.Un clásico en el que Xavi se doctoró al imponerse tácticamente al italiano Carlo Ancelotti, demostrando que ha cambiado la cara del equipo tras 134 días en un cargo al que llegó en sustitución de Ronald Koeman.