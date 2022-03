Movistar Plus+ ofrecerá todos los partidos de LaLiga tras un acuerdo con DAZN

Movistar Plus+, la plataforma de televisión de Telefónica, podrá retransmitir todos los partidos de cada jornada de LaLiga Santander a partir de la próxima temporada 2022-23 tras firmar un acuerdo con la plataforma de televisión DAZN, que se había adjudicado cinco encuentros por jornada en el último concurso de derechos audiovisuales nacionales. Telefónica pagara 280 millones a DAZN para distribuir todos los partidos de LaLiga en Movistar Plus+ durante las próximas cinco temporadas.





Movistar Plus+ y DAZN alcanzan un gran acuerdo por LaLiga.#ElEstadioInfinito pic.twitter.com/rGDJ2aebcH — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 29, 2022

De esta manera, la plataforma de Telefónica, que había conseguido cinco partidos por jornada en elañade los otros cinco encuentros semanales obtenidos por la plataforma británica. En total, ambos operadores se comprometieron aen todo el periodo tras el concurso de derechos audiovisuales nacionales. En total, Telefónica desembolsará 1.400 millones de euros hasta la temporada 2026 y 2027 y podrá seguir emitiendo íntegramente todo el fútbol con un descuento del 15% respecto a los costes del paquete anterior.El acuerdo, confirmado a EFE por fuentes de, supone que el operador, donde ya ofrece los campeonatos de Fórmula Uno, MotoGP, la Copa del Rey de fútbol o la Euroliga de baloncesto.No obstante, los abonados de DAZN que no sean clientes de Movistar Plus+, sino que solo tendrán acceso a los cinco partidos adjudicados a la plataforma de televisión por internet (OTT).La operación supone "ampliar la actual asociación" entre la plataforma británica y el operador español, con el objetivo de, según ha declarado el director comercial del grupo DAZN, Jacopo Tonoli, a través de un comunicado.Por su parte, el presidente de Movistar Plus+ Sergio Oslé, ha subrayado que el acuerdo garantiza "el acceso a todos los clientes de Movistar Plus+ a la principal competición de nuestro fútbol durante las próximas temporadas".El acuerdo alcanzado entre DAZN y Movistar Plus+ tiene unsegún especifica la plataforma británica, lo que le permite ofrecer sus cinco encuentros por jornada de LaLiga Santander a partir de la 2022-23 a otros operadores más allá del servicio de televisión de Telefónica.DAZN ya tiene acuerdos similares con operadores en otros mercados, como los que tiene con Vodafone, Deutsche Telekom y Swisscom en Alemania, TIM en Italia y KDDI en Japón.