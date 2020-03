Primer ‘triunfo’ de Álex Márquez en motoGP

madrid – Álex Márquez aún no ha podido debutar en MotoGP, por el aplazamiento de la competición, pero ya puede presumir de su primera victoria en la máxima categoría del motociclismo, porque ayer se alzó con el triunfo en el primer Gran Premio de eSports, disputado a seis vueltas en el circuito virtual de Mugello (Italia), como parte de la iniciativa que el Campeonato del Mundo ha desarrollado para hacer más llevadero el confinamiento debido a la pandemia.

Mugello ofreció emoción bajo la etiqueta #StayAtHomeGP en redes sociales, con los pilotos del Repsol Honda atacando desde que se apagaron las luces del semáforo. "Con un formato más condensado que un típico GP, los pilotos han tenido poco tiempo para perfilar su configuración", explicaba el equipo de los hermanos Márquez en una nota de prensa.

"Manteniendo la calma, Àlex se ha ceñido a su plan previo a la carrera y ha realizado una excelente actuación", proseguía el comunicado, recordando que era el debut del Repsol Honda en los eSports.

Por su parte, el vencedor comentaba: "¡Fantástico! Qué resultado! ¡Ha sido una prueba muy divertida junto con todos los otros pilotos y estoy muy contento de ganar mi primera carrera! He encontrado una buena configuración de la Honda RC213V que me ha permitido correr como quería. Incluso con solo seis vueltas, necesitaba mantenerme concentrado porque con un pequeño error te puede salir todo mal. Lo he disfrutado mucho y espero que todos los que lo han visto también lo hayan pasado bien".