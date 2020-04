Andrea Iannone, 18 meses de sanción por su positivo por esteroides

MOTOCICLISMO – La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) sancionó con 18 meses al piloto italiano Andrea Iannone (Aprilia) por su positivo por esteroides en el pasado Gran Premio de Malasia, por lo que el de Vasto, compañero de Aleix Espargaró, no podría correr ya hasta la temporada 2021, según confirmó su equipo. Iannone dio positivo por una sustancia prohibida (dostranolona) tras un control antidopaje en el último Gran Premio de Malasia y había sido suspendido provisionalmente por la FIM. El organismo le castigó finalmente con estos 18 meses, aunque reconoció que el italiano el ex de Ducati y Suzuki no había cometido la infracción con conocimiento.