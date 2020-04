Nekane Terés: “Hasta que no haya riesgo cero, ni de contagio ni de lesiones, no vamos a jugar”

pamplona – Sin las máximas garantías de salud no se puede jugar. Eso es lo que opina la mayoría de jugadoras de la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino. Así lo expusieron en una encuesta que enviaron a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), en la que más de 200 balonmanistas mostraban su opinión sobre si retomar o no la competición.

Las navarras Nekane Terés, del Super Amara Bera Bera, y Lysa Tchaptchet, del BM Elche, van también por esta línea: la salud es lo primero y es lo debe prevalecer a la hora de tomar una decisión.

La suspensión de la Liga se produjo en un momento dulce para sus equipos. Con seis jornadas aún por disputarse, las guipuzcoanas, invictas esta temporada, son líderes con 30 puntos. Las alicantinas, que sólo han perdido dos partidos, les pisan los talones, con cuatro puntos menos. Se da la circunstancia de que Bera Bera y Elche debían enfrentarse a principios de este mes.

Nekane Terés lo tiene claro. "Hasta que haya riesgo cero, tanto de contagio como de lesiones, no vamos a jugar", asegura la pivote de Andosilla, que pasa el confinamiento en Donosti. "Llevamos paradas un mes. Siendo realistas y viendo el panorama, igual lo más sensato sería terminar la Liga", sopesa. La navarra es consciente de que la decisión es "muy difícil" y que hay que valorar muchos factores. "No es que se pueda empezar a entrenar y enseguida a jugar. Es necesario un período de adaptación a la pista, porque existe riesgo de lesiones. Hacer una pretemporada, 15 días o lo que sea, coger el ritmo con las compañeras... Y se habla de jugar en junio. Hay clubes que se lo pueden permitir, pero otros, no. Además, muchas somos de aquí, pero hay extranjeras que los únicos meses que pueden ver a sus familias es en los de verano", recuerda. Sin olvidar, por supuesto, la razón principal: "Hay que tener mucho cuidado. La gente se está contagiando y muchos están muriendo. Y el balonmano es un deporte de mucho contacto".

El riesgo de lesiones, como bien recuerda, es un factor a tener muy en cuenta. Máxime cuando la pivote navarra, de 28 años, había retomado en febrero el juego después de tres meses de recuperación, tras ser operada de una rotura del menisco interno de su rodilla derecha. "No vale que salvemos todo esto y luego nos lesionemos porque hemos estado tanto tiempo paradas. Justo empezaba a sentirme a gusto y a coger ritmo tras la operación y el parón. Te sabe mal, pero es lo que toca", señala.

Para Lysa Tchaptchet, ésta es la primera temporada en la elite del balonmano. La pivote de origen camerunés, que se ha forjado en el Beti Onak de Villava-Atarrabia, estaba cuajando una gran campaña con el BM Elche hasta ahora. Sin embargo, y a pesar del buen momento deportivo, es partidaria de cancelar la competición. "Creo que, por salud, la Liga se debería parar ahora. Es un virus que se propaga muy rápido y lo primero es la salud", sostiene.

En la misma línea que Terés, asegura: "Si regresa la competición, hay un riesgo muy alto de que nos lesionemos. Llevamos mucho tiempo paradas. Es verdad que desde los clubes nos mandan un trabajo físico y lo cumplimos, pero no es lo mismo entrenar en tu casa, con las condiciones que tú puedes, que en una pista". Tchaptchet no ve tampoco "claro" que se pueda jugar en junio. "Si se alarga el confinamiento, es muy complicado. Estamos ante una pandemia, que es algo nuevo para todos, y hay que adaptarse a esta situación. Pero nosotras no decidimos", recuerda.

A pesar de todo lo que está aconteciendo, la prometedora pivote del BM Elche, de 18 años, está viviendo "un año inolvidable". Al salto de categoría hay que unirle sus convocatorias con la selección española, tanto con la Júnior como con el programa Guerreras Objetivo 2021. "El salto a la máxima categoría se me hizo duro, como a todo el mundo. Estar a 600 km, lejos de tu familia... No me ubicaba bien. Pero al final, las compañeras de equipo, que son muy majas, me ayudaron a que fuese más ameno. Ya estaba adaptada a la ciudad y a todo, y en la Liga estábamos completando una temporada muy buena. Es una pena todo esto, pero es lo que hay", explica Lysa Tchaptchet, a quien el confinamiento le ha pillado en su casa de Villava-Atarrabia.

