"Está siendo algo muy enriquecedor"

pamplona – El técnico guipuzcoano Kibu Vicuña, con mucha experiencia pasada en Navarra por sus pasos en River Ega y Osasuna, compareció en un coloquio on-line de la Fundación Colores de Calcuta, una ONG española centrada en ayudar en la India.

El coloquio, titulado La influencia española en el fútbol indio, buscaba apoyar a la Fundación Colores de Calcuta en su Campaña de Emergencia contra el covid-19. La charla, dirigida por María de Muns, directora de la Fundación, también tenía un componente benéfico, pues se podía hacer una donación en su página web, coloresdecalcuta.ong.

Estuvo acompañado en el acto por Mario Rivera, ex técnico del East Bengal del país hindú, Marçal Trulls, antiguo analista táctico del mismo equipo, y Pablo Miranda, analista de fútbol internacional en Radio Nacional de España.

Vicuña se proclamó, antes de la pandemia, campeón de Liga con su equipo actual, el Mohun Bagan, el cual dejará cuando acabe esta temporada para incorporarse al Kerala Blasters. Contó su experiencia en el país asiático, al igual que toda la travesía para regresar a España.

"Para mí era muy interesante el tema de buscar retos nuevos. Me guié por la intuición, y cuando me dijeron de ir a Asia, de ir a India, me atrajo mucho. Es una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista personal. Me he quedado sorprendido de lo agradecidos que son los indios, de todo lo que aprenden. Para ellos, no solo es la posibilidad de ganarse la vida, sino también la de sus familias. Aparte de las ganas de aprender, lo dan todo en todos los entrenamientos", señaló el técnico en la comparecencia.

Asimismo, explicó cuál es el estado que se ha encontrado en el fútbol indio, con la creación hace 13 años de la I-League, competición que el guipuzcoano ganó. "Quieren hacer un plan a cinco años, y pretenden unificar las diferentes ligas que tienen. Te das cuenta de que los jugadores tienen condiciones naturales, pero no han tenido la formación necesaria. Además, los indios son cortoplacistas, piensan siempre en el hoy. Deberían de tener mejores resultados de los que tienen", indicó Kibu Vicuña en la comparecencia on-line, disponible en su página de Facebook.

