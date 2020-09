Descontento general en las federaciones

pamplona – La publicación de la resolución en el día de ayer causó un descontento generalizado en las federaciones navarras que, si bien mayoritariamente comparten el fondo de aplazar los entrenamientos –abogan por la prudencia–, reprochan al Instituto Navarro de Deporte las formas, ya que en prácticamente todas se enteraron el mismo día, incluso la misma tarde, en que se publicó la resolución.

"No se puede hacer a última hora. Creo que ha habido suficiente tiempo, todo el fin de semana para haberlo preparado, porque había muchos clubes que iban a empezar hoy (por ayer), hay que reaccionar antes. Creo que desde el jueves o el viernes ya lo sabían o lo intuían", explica Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol. "Creo que si el otro día se aprobaron restricciones generales, y con los bares o sociedades, también tenían que haber dicho lo del deporte. Es que encima nos hemos enterado por terceros. Luego nos han llamado del Instituto de Deporte y nos han confirmado que era así. Ya lo íbamos viendo por las redes y nos ha pillado un poco en fuera de juego", añade.

No obstante, Del Amo deja claro que comparte la finalidad: "Prefiero pasarme de prudente. Estoy totalmente de acuerdo con que se retrasen los entrenamientos, pero hay que avisar. Si nos tienen que echar en cara que nos pasamos de prudentes, todo lo que quieran, no tengo problema. Pero había que haber avisado antes".

Por su parte, Andrés Garde, presidente de la FN de Balonmano, opina que el deporte "tiene que arrancar". "Tenemos claro que tenemos que arrancar, que no hay que paralizar todo, pero desde la Federación siempre vamos a ir de la mano de lo que mande Salud y el IND".

Al igual que todos los presidentes consultados, Garde se enteró la misma tarde en que se publicó la resolución, aunque se lo podía "llegar a imaginar después de las restricciones de la semana pasada".

Sobre el hecho de que en los últimos días varios equipos –Erreka, Iruña o Txantrea– han anunciado que no competirán este año, aseguró que sólo tienen "comunicación oficial" del Txantrea, "a no ser que otros lo hayan mandado hoy". "Entiendo todas las opciones de la gente, es un momento complicado, pero yo creo que no hay que parar", opina.

Pablo Bretos, presidente de la FN de Baloncesto, opina que no es algo que en su caso vaya a causar "demasiados estragos". "Habíamos planteado un principio de las competiciones a finales de octubre, por lo que es algo que no nos causa demasiados estragos. Entiendo que es una decisión coherente, viendo los brotes que se están produciendo", opina.

Aun así, sí que reprocha el timing de la resolución. "Creo que deberían haber hecho una reunión previa, haber expuesto todo y haber tomado unas medidas consensuadas, pero estamos ante una situación especial y es muy complicado".

Por último, Roberto Martínez, presidente de la FN de Lucha Olímplica y Deportes Asociados, explica que también se enteró ayer, aunque sabía "que la cosa pintaba mal y que podía darse este caso". Había estado en contacto con el Instituto de Deporte por un tema de unas pruebas a unas deportistas, y sabía que podía darse este caso. Pero me dijeron que iban a hablar con Salud para que no nos afectase este tema, pero al final está claro que nos ha afectado. El margen de maniobra no es el más adecuado para hablar con todos los clubes y demás. Está siendo un poco locura", valora.

A nivel competitivo, hay un Campeonato de España el mes que viene, por lo que desde la Federación van a hacer una solicitud para que, quienes acudan a la competición puedan entrenar "en condiciones". "Ahora pueden hacerlo, pero sin sparring, y es algo necesario".

El presidente asegura que, si bien entiende que la situación es complicada, los deportes de contacto no son un factor que haya influido en el desarrollo de la pandemia. "Entendemos la situación, obviamente somos conscientes, pero nosotros llevamos seis meses parados, los deportes de contacto no somos responsables del incremento de casos. No se entiende muy bien".