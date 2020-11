Derrota del Waterpolo Navarra ante el Sant Andreu (15-7)

El Waterpolo Navarra cayó 15-7 ante el potente Sant Andreu en un partido en el que no tuvo ninguna opción. El conjunto catalán dominó el encuentro de principio a fin ante un Waterpolo Navarra al que todavía se le nota algo falto de ritmo en esta atípica temporada en la que han tenido problemas para entrenar. Los cuatro goles de Aitor Rodríguez no fueron suficientes para que los navarros sumaran ante el Sant Andreu.



Los catalanes se colocaron con 2-0 al finalizar un primer cuarto en el que los navarros no estuvieron acertados en ataque. Los locales ampliaron su ventaja antes del descanso, al que se llegó 6-2 y sentenciaron el partido con otro parcial de 6-2 en el tercer cuarto, colocando el 12-4 en el marcador. Como ya ocurriera en anteriores partidos, el Waterpolo Navarra sufrió un bajón físico en la segunda mitad ante un rival mucho más rodado y el partido terminó 15-7 tras un anecdótico último cuarto. Los cuatro goles de Aitor Rodríguez, el más peligroso cuando sacó su brazo a relucir, no sirvieron para que los navarros pudieran sumar en tierras catalanas.

El equipo dirigido por Manel Silvestre no tuvo ninguna opción en la complicada piscina del Sant Andreu, muy superior. Nikolas Paul García, con 6 goles, fue el mejor del Sant Andreu, que mantiene el potente bloque del año pasado y ha sumado alguna incorporación de renombre, como las llegadas de Diego Tébar, Jesús Tenorio o Nacho Bargalló.

Tras esta derrota, Waterpolo Navarra cierra la primera vuelta colista del grupo B de División de Honor junto al Echeyde, rival contra el que empató a 9 la semana pasada.