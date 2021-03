Bagnaia se cuela en la fiesta

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se hizo con la pole este sábado en el Gran Premio de Catar, el inicio de la temporada del Mundial de MotoGP, por delante de las Yamahas del francés Fabio Quartararo y Maverick Viñales. Bagnaia sorprendió con un tremendo (1:52.772) en la segunda salida a pista de los pilotos de la categoría reina en la Q2. El italiano llevó la Ducati a la primera posición, como muchos podían esperar pero siendo Jack Miller el artífice. El australiano saldrá finalmente quinto, en una sesión muy apretada.

Así está MotoGP, en un segundo con todos los aspirantes a la pole. Bagnaia confirmó que la temporada tendrá para todos, logrando la primera pole de su carrera en MotoGP, y las Yamahas, que venían de cuatro en las últimas cuatro citas en Losail, demostraron también su gusto por el circuito catarí para completar la primera línea. Viñales se subió al tercer puesto con la bandera a cuadros sacando a su excompañero Valentino Rossi (Petronas Yamaha), quien se pegó a la rueda de Bagnaia, piloto de su academia, para estar entre los más rápidos. Mientras, el vigente campeón el mundo, Joan Mir (Suzuki), solo pudo ser décimo.

Mir saldrá por detrás de Aleix Espargaró (Aprilia) y su compañero Alex Rins, quienes lograron el octavo y noveno mejor tiempo. Por su parte, Pol Espargaró y su estreno con el Repsol Honda le dio para estar en esa Q2 pero saldrá duodécimo en el primer GP del año.

Mir tenía que afrontar su particular reto al ser el único de los principales pilotos de la categoría que no había logrado el objetivo de pasar directamente a la segunda clasificación y con esa responsabilidad salió al asfalto catarí para enmendar en quince minutos lo que no pudo hacer en el resto de tandas de pruebas. Mir logró su objetivo prácticamente en la primera vuelta al rodar en 1:54.036, pero por detrás de él le superó el también español y debutante en la categoría Jorge Martín, quien al manillar de la Ducati Desmosedici GP21 de la escudería Pramac rodó en 1:53.840, si bien en su siguiente vuelta recuperó la posición con 1:53.765 el campeón del mundo en título.

Moto GP

Parilla de salida

1. F. Bagnaia (Ducati) 1:52,772

2. F. Quartararo (Yamaha) 1:53,038

3. Maverick Viñales (Yamaha) 1:53,088

4. Valentino Rossi (Yamaha)1:53,114

5. Jack Miller (Ducati)1:53,215

6. Johann Zarco (Ducati)1:53,286

7. Franco Morbidelli (Yamaha)1:53,313

8. Aleix Espargaró (Aprilia)1:53,315

9. Álex Rins (Suzuki)1:53,490

10. Joan Mir (Suzuki)1:53,682

otras categorías

Guevara, segundo. El sudafricano Darryn Binder (Honda) se llevó la primera pole de 2021 en el Mundial de Moto3 en en una sesión en la que el español Izan Guevara (Gas Gas), debutante en el campeonato, completó una espectacular actuación que le permitirá salir segundo, misma posición en la que partirá Raúl Fernández (Kalex) en Moto2.