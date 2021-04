Basket Navarra vuela alto pero cae ante el Barcelona B

ENERparking 52

Barça B 58

BASKET NAVARRA Smith (12), Stúmer (8), Artiles (3), Yárnoz (5), García (9)- cinco inicial-, Seoane (13), Barrio, Del Cerro, Narros, Das y Llopis (2).

BARÇA Goulmy (4), Font (8), Saintel (4), Cuevas (8), Sorolla (6)- cinco inicial-, Badio, Marcos (10), Beraza, Tendero (7), Badji (9), Ubal y Caicedo (2).

Parciales 15-12, 10-16 (25-28), 13-14 (38-42) y 14-16.

Árbitros Mikel Wiot Espinosa e Imanol Diz Felipe.

Pabellón Arrosadía.

pamplona – Basket Navarra ayer estuvo a la altura del Barça B a pesar de las bajas que suma en el conjunto. Tanto que logró que Mateo Rubio, técnico del Barça B se llevará las manos a la cabeza en repetidas ocasiones. Con solo 7 jugadores disponibles en pista, los navarros aportaron más de lo que podían y la recompensa se vió en el luminoso.

Los de Juste conocían sus carencias para el encuentro y sabían que no podían relajarse. Smith brilló en defensa, con tres tapones en el aire y Adrián robó tantos balones como puntos metidos. Lo que sí que no fue tan bien fue el acierto. Un equipo como el de Juste, acertado en tiro, ayer no pudo ver esta ventaja y el entrenador echó en falta esos puntos. "Un dos de veintitrés hoy nos ha hecho daño y cuatro triples hubiesen marcado la diferencia", estimaba el entrenador.

El Barça B fue a remolque durante toda la primera parte, pero en la segunda, los catalanes tuvieron más acierto. En el último cuarto, los rojillos demostraron que podían estar a la altura a pesar de las bajas y redujeron el marcador a seis. LEB PLATA

J G P PF PC PT 1. Barça 23 19 4 1702 1430 42 2. Menorca 22 15 7 1601 1408 37 3. Prat 22 15 7 1830 1664 37 4. Albacete 21 14 7 1540 1480 35 5. Gran Canaria 22 12 10 1672 1643 34 6. Benicarló 23 11 12 1645 1631 34 7. La Roda 23 11 12 1599 1590 34 8. Pardinyes Lleida 23 11 12 1664 1704 34 9. ENERparking 23 11 12 1605 1694 34 10. Villarrobledo 22 9 13 1504 1584 31 11. Tarragona 23 8 15 1563 1724 31 12. Hozono 22 8 14 1523 1554 30 13. Cornellá 23 7 16 1501 1722 30 14. Torrons Vicens 22 6 16 1393 1514 28

