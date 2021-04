Maitane Melero, campeona de España de 10.000 metros

Maitane Melero Lacasia (20/2/1983) se ha proclamado campeona de España de 10.000 metros en Torrevieja con una marca de 33:07.96. A sus 38 años, la incombustible fondista del Grupompleo ha vuelto a dar una exhibición con un sensacional ataque a falta de 300 metros para lograr la victoria.

La navarra suma su sexta medalla en campeonatos nacionales después de haber sido oro en el 5.000 (2018 y 2019), plata en la misma distancia en 2017 y en el 10.000 en 2018 y bronce el año pasado en el 5.000.

Este oro tiene todavía más valor después de un año durísimo para la fondista del Grupompleo. Vivió el coronavirus de cerca, pasó por el quirófano por una lesión de rodilla y se fracturó la vértebra sacra cuando jugaba con su hijo hace solo un mes. Llegó a temer por toda la temporada, pero Maitane Melero nunca se rinde. Le dijeron que la fractura había cicatrizado hasta convertirse en una fisura y, sin apenas poder entrenar, se ha presentado en Torrevieja con la misma ilusión de siempre.

Ha aguantado en el grupo de cabeza los arreones de Claudia Estévez y de Marta Galimany hasta que, a falta de 300 metros, ha realizado un ataque incontestable. Melero ha cruzado la línea de meta con un gesto de rabia, consciente de todo el trabajo realizado para alcanzar el oro. "Es un regalo, me he recuperado milagrosamente y ni me lo creo", ha explicado emocionada.

El tiempo final ha sido de 33:07.96, muy cerca de la mínima para el Europeo (33:00) y de su mejor marca personal de siempre (32:27).

Por su parte, Estela Navascués (Beste Iruña) ha sido 7ª, Ana Llorens (Batcho) 11ª, e Izaskun Beunza (Beste Iruña), 13ª.

Maite González, campeona de España de 3.000 obstáculos



Además, Maite González (26/5/2000, Club Atletismo Valencia) se ha proclamado Campeona de España de 3.000 obstáculos con la mejor marca nacional del año (10:18.63). La atleta de Beorburu, ex de Hiru Herri, se ha impuesto en una carrera muy igualada a June Arbeo (Scorpio).