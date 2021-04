Jon Ander Peña: "Me he demostrado a mí mismo que puedo jugar con los grandes"

Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu buscan este domingo una victoria ante Danel Elezkano y José Javier Zabaleta para dar un paso de gigante hacia la final

La txapela cada vez está más cerca para Jon Ander Peña (Tolosa, 1997). El gran sueño del pelotari. Sin embargo, el delantero guipuzcoano solo quiere pensar en el ahora. En el complicado duelo de este domingo. El tolosarra ha cumplido con las expectativas de manera holgada en el año de su debut en el campeonato y tiene la ambición de dar un paso más ante Elezkano y Zabaleta.

¿Qué siente al verse peleando por un hueco en la final del Parejas en su primera participación?

–Es algo muy grande poder estar en la final, pero tenemos los pies en la tierra. Hemos ganado solo un partido y vamos a por el siguiente, sin tener en mente la final. Queremos hacerlo bien y poder llegar a 22, si llegamos ya pensaremos en otra cosa.

¿Cómo afronta el choque ante Elezkano II-Zabaleta?

–Será un partido durísimo. Tienen un potencial terrible y vienen de dejar en siete a una pareja como Altuna y Mariezkurrena. Pero nosotros hemos competido contra ellos bien, incluso les hemos ganado, y si hacemos nuestras cosas bien podemos estar ahí, al lado del 22.

Todavía no les han ganado en este campeonato.

–También es verdad, pero no vamos a hablar muy alto (risas). Tienen un potencial terrible y pueden ganar a cualquiera. Intentaremos hacer lo nuestro muy bien y salir enchufadísimos.

¿Esperaba estar a este nivel en su debut en el campeonato?

–Esperaba este rendimiento, pero no de manera tan regular. Este campeonato exige una regularidad bastante grande porque son cuatro meses. Estamos contentos con la regularidad que estamos teniendo y nos están respetando las lesiones, que es lo más importante.

Le sirve para demostrar que puede jugar a este nivel.

–Así es. Sí que estoy jugando con un gran zaguero, con uno de los dos mejores de este momento, pero sí que me he demostrado a mí mismo que puedo jugar con los grandes y también les puedo ganar. Estamos haciendo un gran campeonato los dos, porque esto es cosa de la pareja, y a ver si seguimos un par de semanas más.

¿Cómo es jugar con Albisu?

–Te da muchas facilidades. Es un pegador. Domina y quita muchas pelotas difíciles. También ayuda en defensa, en tu trabajo, y lo suyo lo hace mejor que los demás. Está con una regularidad terrible y por eso en gran parte estamos dónde estamos.

¿Y fuera de la cancha se nota esa experiencia?

–Es un chico muy tranquilo. Trasmite confianza también y me dice que salga a hacer lo que sé. Luego estamos toda la semana entrenando juntos y creo que nos estamos compenetrando bien y nos llevamos bien, eso se nota.

¿Cree que la valentía que está mostrando es una de las claves de su buen rendimiento?

–Puede ser. Si te cohíbes o dudas a la hora de entrar, fallas o no le das bien y a este nivel como no aciertes a la vuelta te viene un regalo considerable. Creo que en esa faceta he acertado. También he estado con confianza y juego y eso me ha valido para hacer muchos tantos. Sin embargo, Jon Ander tiene gran parte de culpa de que esté jugando así, me ayuda un montón y me da confianza para que entre con descaro.

¿Qué le ha sorprendido de este nivel?

–Me ha sorprendido la velocidad, hay algunas parejas que le imprimen muchísima velocidad a la pelota. También la tensión. En este tipo de partidos hay que regular la mente, hay que controlar esa tensión que se produce y hasta ahora la estoy llevando bien.

¿Y algún rival en los cuadros alegres?

–Altuna ya sabía lo que jugaba, pero me ha tocado jugar contra él y la verdad es que es una pasada lo que juega. También me ha sorprendido la velocidad de Ezkurdia, bastante. Pero hay muchos otros pelotaris buenos. Urrutikoetxea, Jaka€ le dan mucha velocidad, son muy técnicos y terminan el tanto a la primera. Vas aprendiendo y mi objetivo es algún día jugar de tú a tú contra ellos.

¿Cómo ve el futuro después de la participación en este Parejas?

–De cara al futuro, lo primero que quiero es seguir a este nivel. Creo que puedo hacerlo y mejorar. Yo mismo me veo muchas facetas en las que mejorar. Por eso quiero seguir aprendiendo y si la empresa lo desea ahí estaré para cualquier campeonato.

Lo que está claro es que no se puede relajar.

–Hay pocos huecos y si te relajas viene otro y te quita el puesto. Me siento en un momento en el que tengo que aprender porque veo delanteros que son más que yo. Poco a poco quiero coger más nivel para hacerles frente de tú a tú.

