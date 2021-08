Asier Martínez debuta este martes (12.10 horas)

Asier Martínez Extarte debuta este martes a las 12.10 horas en sus primeros Juegos Olímpicos con tan solo 21 años. Un logro que, junto con su entrenador François Beoringyan, lleva persiguiendo a lo largo de todo el año.

No obstante, el objetivo a priori era el de conseguir una marca que le acercase a los Juegos de París 2024. Un año impoluto que ha dejado un buen puñado de éxitos, le concedió a Asier el prematuro billete para participar en un evento de tales magnitudes y con la ventaja de poder disfrutarlos completamente libre de presiones.

El año comenzó con el mero objetivo de clasificarse para el Europeo absoluto en Polonia, el cual tenía una mínima asequible. No solo se clasificó, sino que Asier fue el cuarto, quedándose a un suspiro de conseguir la medalla. Después de Polonia vinieron las competiciones al aire libre, en las que el atleta navarro no paró de bajar su marca personal, primero de 13.58 a 13.34, con un tropezón incluido, para finalmente llegar a 13.31 en el Campeonato de España, quedando segundo tan solo detrás de un deportista enorme como Orlando Ortega. Por el camino, campeón de Europa sub-23, campeón de España promesas, además de las victorias en los Campeonatos de España tanto absolutos como de su categoría bajo techo. Es decir, a excepción del segundo puesto en el Campeonato de España, Asier Martínez ha ganado en todo aquel evento al que ha asistido.

"Pasan las horas y cada vez estoy más nervioso. Es un poco complicado, ya que al no estar con Asier puedo llegar a imaginarme cómo está él, pero realmente no lo sé a ciencia exacta. Según se acerca la hora, a los dos nos aumentan los nervios, pero por otra parte mi papel es el de transmitir calma", comentaba François Beoringyan, entrenador personal de Asier Martínez, la impotencia al no poder asistir a los Juegos junto a su pupilo debido a trabas logísticas.

"La clave va a ser que sea él mismo. Además, tiene que estar al mejor nivel, tanto físico como técnico, aspectos que los tiene más que cumplidos. Este año ha dado motivos de sobra para decirle al mundo que él debe estar en los Juegos. Ha corrido varias veces en 13.30, ya sea bajo la lluvia o contra el viento. Si es fiel a él mismo y a lo que sabe hacer, estoy seguro de que va a hacer un gran papel", comentaba su entrenador acerca de las claves para realizar un buen papel en los Juegos.

"Nosotros al fin y al cabo somos competidores, así que por mucho que nos digan que lo importante es participar, queremos competir y hacer las cosas bien. El objetivo es siempre el de ir lo más lejos posible. Antes la meta era llegar a Tokio, pero una vez en Tokio hay que actualizar los objetivos. Siendo honestos, el primer objetivo es el de pasar a las semifinales, lo cual es asequible teniendo en cuenta su marca y que pasan cuatro de los ocho corredores", analizaba François Beoringyan las posibilidades de Asier en las Olimpiadas.

"Soñar es gratis. Sabemos de sobra que pasar a la final es muy complicado. Él tendría que hacerlo muy bien y otros tendrían que fallar. Es importante para Asier no volverse loco con estas cosas y centrarse únicamente en competir, pero al fin y al cabo esto es un juego y no pasa nada por soñar", declaraba sobre la remota posibilidad de alcanzar la gran final.

"Es la élite mundial y en su mejor momento de forma, así que será difícil. De todos modos, nosotros llegamos con muy buenas sensaciones e intentaremos disfrutar de la propia prueba. No solo de nuestra carrera, sino también de la competición que hacen los compañeros", declaraba el propio Asier Martínez en una entrevista anterior, previa a su marcha hacia Tokio.

El trabajo está hecho y ya solo queda disfrutar del resultado. No obstante, Asier Martínez peleará hoy a las 12.10 horas por meterse en unas semifinales de los Juegos Olímpicos, que serán mañana a las 4.00 horas, y quién sabe si le veremos disfrutar también en la final del viernes a las 4.55 horas.