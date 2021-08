Objetivo cumplido, que era pasar a la semifinal, y con muy buena carrera. Me imagino que Asier por dentro estaría nervioso, como todo el mundo, pero la verdad es que lo he visto muy bien para ser su debut olímpico. Se ha mantenido con el grupo en la salida y ha hecho una gran segunda parte de la prueba, sin tocar vallas y muy bien técnicamente. Al ser una clasificatoria y haber cierto margen, no era una carrera para arriesgar y Asier lo ha hecho bastante más que correcto. Había gente más rápida en la serie, pero ha podido ganar y la verdad es que no me esperaba que venciera al estadounidense Roberts. Este año, hay gente con buenas marcas que están un poco peor de lo previsto, pero siguen siendo los favoritos. Tengo la sensación de que hay gente que no está en su mejor marca. Hay atletas que vienen con tiempos de 2019, todo lo contrario que Asier, que llega en un gran momento de forma esta temporada. Ahora, toca preparar las semifinales. Va a ser difícil porque vuelve a correr con gente que tiene mejor marca que él. Tendrá que hacerlo muy bien y esperar a ver si algunos se despistan un poquito. Ya sabemos quiénes son los favoritos, pero lo bueno de una carrera de 110 metros vallas es que hasta el final puede pasar de todo. Creo que el pase a la final va a estar muy ajustado. Si se repite lo de la primera ronda, Asier estaría dentro porque ha hecho la octava mejor marca, pero los rivales también van a ir cogiendo ritmo y corriendo cada vez más. Creo que Asier tendrá que estar en su marca personal o muy cerca –ojalá pueda incluso mejorarla– y esperar. Es complicado, porque es un pase a la final, pero hay posibilidades y está todo abierto. Asier se ha ganado el derecho a soñar con la final.

El autor es entrenador de Asier Martínez.