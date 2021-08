Deportistas con la salud en Tajonar

La 1ª jornada Protege tu salud, organizada por la empresa navarra de colocación de desfibriladores IDM Medical, se llevó a cabo con gran éxito en la mañana de ayer en las piscinas de la SRDG Tajonar.

"No hay nada peor que no saber qué hacer ante una parada o un atragantamiento", afirmó el director de la empresa, Javier Landibar, en una charla que marcaba el inicio de una jornada llena de actividades en las que participaron varios deportistas y expertos en temas de salud física, mental, nutrición y fisioterapia.

Landibar afirmó que desde comienzos de año se han utilizado hasta en 54 ocasiones desfibriladores de su marca en la vía pública en Pamplona, una cifra elevada sin precedentes. Por ello, la celebración de este día cobraba tanta importancia con el fin de concienciar acerca de estilos de vida saludables a decenas de niños y niñas que disfrutaron y aprendieron de la mano de algunos de sus ídolos.

CHIMY ÁVILA

"Somos el espejo en el que se miran los niños"

El delantero de Osasuna fue una de las caras conocidas que quisieron estar presentes en la cita. Aclamado por muchos pequeños aficionados rojillos, el futbolista afirmó "que los deportistas somos el espejo en el que se miran los niños, por lo que hay que enseñarles que el deporte hace más limpia la salud".

Chimy declaró sentirse "contento por la invitación", y se le vio disfrutar viendo a los más jóvenes aprender las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), de las que opinó que "ojalá no se vean obligados a usarlas nunca". El argentino concluyó que el "cuidado de la salud y de la alimentación es muy importante", algo que ha tenido "mucho peso" en su carrera para recuperarse de las graves lesiones de rodilla que ha sufrido en el club navarro.

pruden induráin

"Los desfibriladores salvan vidas"

El exciclista de Banesto sí se animó a realizar un masaje cardiopulmonar con los muñecos que habilitaron los organizadores del evento. "Cuando dejé el ciclismo estuve dirigiendo instalaciones deportivas y gracias a los desfibriladores salvamos varias vidas", indicó el villavés, que se mostró agradecido de que "cada vez los ayuntamientos e instituciones inviertan en ello".

"Hace años no mirábamos tanto la comida ni los pulsómetros. Ahora ha cambiado todo, hay mucho más control y tecnicismos. Todo lo que sea medir es bienvenido, una vida vale mucho", concluyó el corredor.

rubén pascual

"Me voy sabiendo hacer el masaje cardíaco"

Rubén Pascual, atleta con discapacidad del Grupompleo y El Molino no se quiso perder esta jornada y, agradecido de haber sido invitado, se fue aprendiendo una cosa más. "Antes de venir a esta jornada no sabía cómo realizar la reanimación cardiopulmonar y esto me ha ayudado a aprender por si alguna vez me toca", comentó el atleta burladés.

Además, el campeón del mundo y de Europa en relevos, afirmó que el deporte es "muy beneficioso para la salud de las personas" y animó a todo el mundo, en especial a niños y niñas, a practicarlo de forma continuada.

edorta de santa

"No hay excusa para no hacer deporte"

El jugador de pádel en silla de ruedas se mostró contundente respecto a la importancia del deporte para llevar una vida saludable y recalcó las facilidades que hay hoy en día para practicarlo. "Recomendaría a todo el mundo, esté en la condición que esté, hacer deporte. Está demostrado que es lo que nos mantiene físicamente bien. Tener la posibilidad de poder hacerlo en cualquier sitio es un privilegio y hay muchas facilidades para practicarlo, por lo que no hay excusa", declaró De Anta.

El navarro quiso comentar la importancia de la celebración de esta jornada dedicada a la salud. "No había estado nunca en un taller así y me parece algo muy importante que nos deberían enseñar desde la escuela, ya que te puedes encontrar en una situación así en cualquier momento. Yo estoy en silla de ruedas, pero si me tengo que tirar al suelo para reanimar a alguien lo hago", concluyó el deportista.

silvia ederra

"La salud mental es muy importante"

"Es importante transmitir todo lo que hemos aprendido como deportistas a los niños y niñas", opinó Ederra, retirada del balonmano desde el verano pasado. A la estellesa le pilló "de sorpresa la invitación", y acudió a las instalaciones de Tajonar "muy ilusionada", para que los más pequeños "vayan aprendiendo de salud y deporte".

La ex jugadora, que ha tenido una carrera de alrededor de 20 años como profesional, añadió que además de la salud física, "es muy importante la salud mental". Una de las actividades de la jornada fue una mesa redonda entre varios expertos en salud, y en ella se trató el tema mental, algo "muy importante en los deportistas". "En mis últimos años en el balonmano, en Bera Bera, ya tuvimos coaching para trabajar lo mental. Si no lo cuidas no puedes llegar al máximo nivel", concluyó.

john wright

"Es fundamental saber qué hacer"

El campeón de Europa de 1994 y, en ocasiones compañero de raqueta de Edorta de Anta, acudió a la jornada interesado en refrescar sus conocimientos de maniobras de reanimación y muy concienciado con las situaciones que se están produciendo relacionadas con los desfibriladores de la vía pública. "Me parece muy importante celebrar este tipo de jornadas porque yo estuve dando un cursillo, pero hay que refrescarlo. Ahora parece que se están dando más paradas cardiorrespitarorias y saber qué hacer en estas situaciones es fundamental", declaró el taekwondista.

A sus 56 años, Wright sigue practicando deporte de una manera más desenfadada para estar en forma y entretenerse: "Sigo bastante activo todavía. Juego a pádel, salgo en bicicleta de montaña y continúo practicando taekwondo. Lo hago para tener un buen físico, mantenerme en forma y divertirme, sobre todo".

ana lana

"No hace falta ser deportista de élite"

La integrante del grupo de natación sincronizada Mariburruntzi Sinkro Taldea hizo de entrenadora en la actuación que realizaron sus compañeras ante las personas que acudieron al acto. Lana quiso recalcar que el deporte no pertenece a la juventud, sino a todas las personas, sin importar la edad o la situación.

"El deporte va desde que naces hasta que tu cuerpo sea capaz de seguir. Hay recorrido para todo el mundo, no hace falta ser un deportista de élite. El deporte es parte de nuestra vida y debemos mantener el vehículo que es nuestro cuerpo. No se trata de competitividad, el deporte es para uno mismo", afirmó la nadadora.

chus luengo

"Los niños lo deben ver como algo normal"

El exfutbolista de Osasuna, jubilado desde hace casi cinco años, es un ejemplo de una persona que no deja de lado al deporte cuando va cumpliendo años. Luengo afirmó que con la edad ya no puede jugar a fútbol, pero que suele ir a jugar a pádel tres o cuatro días a la semana o pasar el día con su nieto, "para lo que hace falta estar muy en forma", bromeó el periodista.

Aparte, consideró muy relevantes que este tipo de formaciones sobre reanimaciones y rescates a personas ahogadas. "Estas clases prácticas son fundamentales, sobre todo para que los niños y niñas lo vean como algo normal. A nosotros de pequeños no nos enseñaban esto y deberían haberlo hecho", comentó Luengo.

koro carabrana

"El 80% de un campeón es la mente"

La coach deportiva formó parte de la mesa redonda que se celebró con otras tres personas relacionadas con el mundo del deporte y la salud física y mental. En la mesa se trataron los cuatro temas claves para este bienestar físico y mental: nutrición, coaching deportivo, fisioterapia y preparación física.

Carabrana quiso hacer hincapié sobre todo en el tema de la salud mental, cosa que concierne a su disciplina. Habló del protagonismo que está teniendo ahora este asunto, incrementado por la situación que se vio con Simone Biles en los Juegos Olímpicos. "Se suele hacer poco caso a la salud mental, y eso que es un tema que, actualmente, está apareciendo cada día más. Es cierto que hay muchas personas que se preocupan, pero pocas que se ocupan de verdad de hablarlo y enseñar acerca de este tema. Se trata de avanzar un poco en el equilibrio entre salud física y mental para conseguir un bienestar pleno", añadió.

Además, quiso parafrasear unas palabras que dijo Miguel Induráin respecto al asunto de la salud mental: "El 80% de un campeón es la mente".

idoia jiménez

"La idea surgió de la mano de IDM"

La gerente de la SDRG Tajonar estuvo presente durante cada una de las actividades que se fueron realizando para el entretenimiento de todos aquellos socios y personas que quisieron acceder avisando previamente.

Entre las actividades que se llevaron a cabo hubo exhibiciones, ponencias y talleres didácticos para los más jóvenes. Cabe destacar la comentada mesa redonda entre Koro Carabrana, Iratxe Echalecu (Nutriratxe), Carlos Echeverría (Bru Health) e Ibón López de Aguileta (Entrena a la Carta). Acerca de ella, Jiménez indicó que les pareció "una buena idea entrelazar estos aspectos". Además, añadió que "de la pandemia hemos salido mejor en algunos aspectos y peor en otros, como la salud mental", y afirmó que la idea de traer caras conocidas a los talleres es porque los niños "les siguen".

Además de la comentada actuación de natación sincronizada y el taller de RCP, que amontonaron una gran cantidad de espectadores, la escuela de danza de Diana Casas también formó parte de la primera jornada Protege tu salud.

Los jóvenes karatekas Raúl Marín, Naroa Burgos y Zaida Burgos dieron una exhibición, que fue seguida de una clase abierta de una nueva modalidad deportiva llamada, ballefit, impartida por Manuel Cancela.

