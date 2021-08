Izaskun Osés, sexta en 1.500

pamplona – La atleta navarra Izaskun Osés fue sexta en la final de los 1.500 T13 de los Juegos Paralímpicos de Tokio que se disputaba ayer por la mañana. Osés llegaba como una de las favoritas de la carrera, pero el poco tiempo de descanso del que dispuso entre las semifinales y la final impidieron que rindiera al máximo de sus capacidades. Pese a ello consiguió su mejor marca personal tras parar el crono en 4:39.92.

Izaskun Osés llegaba a la final de los 1.500 T13 con la tercera mejor marca de las semifinales (4:46.70) y se postulaba como una de las favoritas a reeditar la medalla de bronce que consiguió en los Juegos de Río de Janeiro. El alto ritmo marcado por la etíope Tigist Menigstu (4:23.24) y la estadounidense Liza Corso (4:30.67) –medalla de oro y de plata respectivamente– hizo imposible cualquier esfuerzo de la pamplonesa, que no pudo acercarse a la cabeza de la carrera en ningún momento.

Izaskun Osés afirma que está muy contenta por haber conseguido su marca personal tras haber pasado cinco años muy complicados. "He peleado al máximo y he dado todo lo que tenía, no creo que pudiera haber conseguido un mejor resultado", aseguraba la atleta del Grupompleo. En una entrevista concedida a este periódico en los días previos a viajar a Tokio apuntó que el objetivo era volver a competir a su nivel y que subir al podio era algo secundario.

La atleta de 37 años no pudo disputar la final de los 1.500 a su máximo nivel debido al poco tiempo que tuvo para recuperarse del esfuerzo de las semifinales. El viernes a las 22.00h de Tokio acababa de terminar la prueba clasificatoria y ayer a las 19.00h estaba de nuevo en la pista. "No he tenido ni 24 horas de descanso, apenas he dormido y ahora que soy mayor me ha costado más recuperarme", aseguraba Osés. En un principio no estaba planeado que se disputara una ronda de semifinales en la prueba de 1.500, pero el Comité Paralímpico les comunicó a los atletas el miércoles por la tarde que tendrían que correr una vez más antes de la final. "Si hubiera tenido un día de descanso entre las semifinales y la final, como es habitual, me habría recuperado mejor del esfuerzo", afirmaba la corredora del Pamplona Atlético.

La falta de descanso le pasó factura a sus piernas y pese a conseguir su mejor marca personal, no rindió al 100% de sus capacidades. Osés aseguró que empezó y terminó la carrera cansada. "Menos de 24 horas de descanso entre una carrera y otra no son suficientes para que recupere energías", apuntaba Izaskun Osés.

Volverá a competir en la madrugada del próximo sábado 4 de septiembre en la prueba de 400 T13. Osés afirma que dará todo lo que tiene, pero su principal objetivo es disfrutar de la prueba de 400m. La atleta paralímpica había viajado a Tokio con la mira puesta en los 1.500 y la prueba de 400 T13 era un objetivo secundario.

victoria de zudaire. La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas ganó a Argelia (8-80) y logró una victoria histórica al ser la primera del combinado nacional en unos Juegos Paralímpicos. La diferencia de nivel entre ambas selecciones se notó desde el inicio y las jugadoras españolas no dieron margen a la sorpresa, llegando a gozar al descanso de una ventaja de 43 puntos. La jugadora navarra acabó el encuentro con 9 puntos, uno más que la selección argelina en conjunto. El siguiente partido de España será frente a Países Bajos hoy a las 2.00h.