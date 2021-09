Verstappen logra 2 puntos y la 'pole'

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, arrebató ayer la pole al británico Lewis Hamilton en la clasificación al esprint (Sprint qualy) del Gran Premio de Monza, en la que Carlos Sainz (Ferrari) se clasificó séptimo y Fernando Alonso (Alpine) fue undécimo.

En la segunda clasificación al esprint de la historia de la Fórmula 1, tras la de Silverstone, Hamilton pagó su pésima salida y perdió tres posiciones en la parrilla hasta colocarse quinto, con Max Verstappen que lo aprovechó para hacerse con la pole, ya que el finlandés Valtteri Bottas, pese a ganar la mini carrera de ayer saldrá en la última plaza al estar penalizado por cambiar su unidad de potencia.

Verstappen se hizo también con 2 puntos en la clasificación, lo que le permitió incrementar su ventaja sobre Hamilton a 5.

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) saldrá segundo mientras que su compañero, el británico Lando Norris, partirá tercero.

Al término de la carrera, Carlos Sainz comentaba: "No tenemos demasiado ritmo. Todos los que van por delante van más rápido y todos los que van por detrás van un pelín más lentos, así que más o menos ésta es nuestra posición. Mañana (por hoy) intentaremos hacer una buena salida para ver si nos podemos meter en la pelea y acabar entre los cinco o seis primeros"-

Sobre el accidente que sufrió en los segundos entrenamientos libres, el madrileño explicó que se ha podido "recuperar bien" y dio las gracias a sus mecánicos. "Gracias a ellos, lo del coche no ha sido para tanto, no estaba el chasis dañado, que era mi preocupación. He podido salir a la Sprint qualy gracias a un gran trabajo de los mecánicos", apuntó.

Por último, analizó su carrera al sprint en Monza. "No he salido muy allá. En la curva 1 hubo el accidente de Gasly y todos los que íbamos por fuera nos hemos visto en el atasco y los que iban por dentro nos han pasado. A partir de ahí he ido intentando recuperar sensaciones con el coche".

Por su parte, Fernando Alonso explicó: "Hay que tener cuatro ojos en la salid, porque maniobrar en la primera curva es como manejar miniautobuses. Por ritmo de carrera, el puesto 10º es donde merecemos estar, no merecemos más"

CLASIFICACIONES

SPRINT QUALY

1. Valtteri Bottas (Mercedes)27:54.078 (3 puntos)

2. Max Verstappen (Red Bull)a 2.325 (2)

3. Daniel Ricciardo (McLaren)a 14.534 (1)

4. Lando Norris (McLaren)a 18.835

5. Lewis Hamilton (Mercedes)+20.011

PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE ITALIA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Daniel Ricciardo (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

10. Fernando Alonso (Alpine Renault)

ASÍ VA EL MUNDIAL

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)226.5

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)221.5

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)126

4. Lando Norris (GBR/McLaren)114

5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)108

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari)92

7. Carlos Sainz (Ferrari)89.5

8. Pierre Gasly (FRA/Alphatauri)66

9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)57

10. Fernando Alonso (Alpine Renault)46