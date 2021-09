Rota vence al sprint en Alsasua

Altsasu – Raúl Rota, de Lizarte, fue ayer el más rápido en la Prueba Ciclista Alsasua de categoría élite y sub 21, la cita más veterana del calendario aficionado con 92 ediciones. Última prueba del Torneo Euskaldun, no hubo sorpresas y fue para Xabier Berasategi, que partía con 15 puntos de diferencia respecto a Xabier Isasa. Además, el corredor de Laboral Kutxa fue tercero. El podio se completó con Daniel Cavia, de Eiser Hirumet, en una prueba muy rápida, con una media de 44,063 km/h, que se decidió al sprint. "Ha sido una carrera de eliminación, muy dura por el recorrido. He hablado con un compañero, Dylan Westley, para que a falta de un kilómetro arrancase y yo saliese a rueda, he sacado unos metros y los he podido mantener hasta la meta", resumió Rota. Para Lizarte también fue el premio por equipos.

Tomaron la salida 131 corredores que se midieron sobre un recorrido de 140 kilómetros, 10 más que el pasado año tras los cambios introducidos por Sociedad Deportiva. Y es que se suprimió el paso por Iturmendi y Bakaiku para subir más veces a Altamira, 6 en total, además de otras dos subidas al barrio de Ameztia.

Desde el principio una escapada de siete corredores: Unai Esparza, Ibai Ruiz de Arkaute, Mikel Olaetxea, Andoni Azkarate, Eneko Pérez, Imanol Madariaga y Miquel Vals, que se mantuvo en cabeza la mayor parte de la carrera. Pero el pelotón reaccionó cuando faltaban 40 kilómetros para la meta. Además, Unai Iribar y Alberto Serrano les dieron alcance mientras que cuatro se quedaron atrás. Así, se quedó un grupo de cinco en el que también estaba Olaetxea, Esparza y Valls. Cuando el pelotón estaba acortando distancia, escapó Iribar. Pero a falta de un kilómetro le alcanzaron y Rota pudo ganar unos metros.

"Ha sido una carrera bastante movida. Aunque era difícil, se podía dar la posibilidad de que yo no puntuara y perder el Euskadun", observó Berasategi, también de 21 años.

HOMENAJES Antes de la entrega de trofeos se realizó un pequeño y emotivo homenaje Miguel Ángel Montesinos, fallecido recientemente, y Luis López Zornoza; dos personas que dedicaron gran parte de su tiempo para promocionar el deporte y especialmente el ciclismo. Y es que gracias a su trabajo y al de otras personas esta veterana prueba ha ido sumando ediciones y prestigo, un escaparate del campo aficionado por el que han pasado grandes corredores antes de su salto al campo profesional. Ayer trabajaron en la organización unas 50 personas.