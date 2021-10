Récord de Ordoñez en Etxarri

etxarri aranatz – Mikel Beunza y María Ordoñez fueron los más rápidos en la 46ª edición de la Mendira joan etorria de Etxarri Aranatz, carrera de montaña de 10 km y un desnivel positivo de 572 metros disputada este pasado domingo. Además, esta pucelana afincada en Pamplona, ganadora de la Copa de España de kilómetros verticales, batió en 4 segundos el récord entre las féminas establecido en 2016 por Virginia Pérez (52:18). Lo cierto es que dos corredores de Txurregi eran los favoritos y no defraudaron, y eso que Beunza venía de ganar el día anterior el Kilómetro Vertical de Aratz.

Con 102 inscritos, tomaron la salida 85 corredores y corredoras en una mañana lluviosa y fría en la que el otoño se echó de golpe. La salida fue muy rápida. Y es que estaba en juego la meta volante en el restaurante Borda, premiada con una cena para dos. "Los que íbamos a la carrera hemos salido más tranquilos. Sabía que tenía que intentar coger ventaja en la subida y he tirado en el llano antes de entrar en el monte pero Xabi Macías se ha pegado a mí", contaba el de Alkotz. "Cuando hemos salido al asfalto no quería ni mirar atrás, venía pisándome los talones. Me ha costado bastante llegar", aseguró Beunza, que a sus 46 años está en un gran momento de forma. "Me estoy encontrando mejor que nunca, no sé si será por el parón del año pasado", observó. "Después del verano he cogido un buen punto de forma y me están saliendo unas carreras increíbles. Ni me lo creo", aseguró Beunza, habitual en esta carrera.

Ordoñez, por su parte se estrenaba en la carrera de Etxarri. "Me ha gustado mucho. He salido fuerte intentando seguir a los chicos para motivarme. Ha sido divertidad y he corrido muy a gusto aunque no pensaba que iba a haber tanto barro. En la bajada he tenido que parar para no caerme", observó esta corredora de 28 años. Lo cierto que el otro gran protagonista de la carrera fue el barro, lo que obligó a extremar precauciones para no acabar en el suelo.

46 EDICIONES Esta veterana carrera organizada por Udaberri Elkartea en colaboración con el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz y la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada nació como una apuesta de dos amigos en 1976. El reto era subir y bajar a Hartzabal en menos de una hora. Y lo consiguió. El récord entre los hombres lo estableció el guipuzcoano Juan Mari Garin en 42:50 en 2001. El premio era un hermoso queso, que el domingo se llevó Ordoñez. También hubo txapelas y trofeos .

CLASIFICACIONES

HOMBRES

1. Mikel Beunza (Alkotz)45:24

2. Xabier Macías (Pamplona)45:39

3. Beñat Katarain (Zegama)46:33

4. Aitor Blanco (Chantrea)47:00

5. Ibon Erdozain (Bera)48:09

6. Aimar Azpiroz (Arruitz)48:46

7. Sergio Serrano (Idiazabal, V))51:55

8. Rubén Astiz (Estella)51:58

9. Hugo Busto (Arróniz)53:04

10. Joseba Lasarte (Bera, V)53:10

11. David Mutiloa (Irurtzun)53:57

12. Beñat Anda (Etxarri)54:24

13. Anartz Etxeberria (Idiazabal, V)54:44

14. Joseba Galarza (Iturmendi)54:59

15. Antonio Soria (Beriain, V)55:11

MUJERES

1. María Ordóñez (Pamplona)52:14

2. Haizea Ramirez de Alda (Altsasu)1:00:02

3. Ilargi Pérez (Pamplona)1:00:34

4. Marina Zabala (Lakuntza)1:03:10

5. Eneritz Karasatorre (Etxarri)1:05:21

6. Erkuden San Martín (Etxarri, V)1:06:12

7. Maite Zabaleta (Etxarri)1:07:25

8. Beatriz Martínez (Pamplona, V)1:07:42

9. Gurutze Úbeda (Etxarri, V)1:11:42

10. Amaia Seminario (Burlada)1:15:00

11. Teresa Mina (Pamplona)1:16:08

12. Aintxine Kerejeta (Legazpi, V)1:17:27

13. Aintzane Agirre (Elduain)1:27:44