Ostolaza: "Ganar no era mi prioridad"

"Venía con la intención de hacer un buen tiempo, pero no esperaba ganar", confiesa Usoa Ostolaza Zabala. Con un tiempo de 1h.23:03 fue la primera mujer en cruzar la meta. "Ha salido todo genial, he gestionado muy bien la carrera y he acabado con mucha fuerza", destaca.

Desde el comienzo estableció un ritmo alto que solo pudo ser seguido por Ana Casares, segunda clasificada, hasta el kilómetro 10. A partir de ese punto, la zarautzarra, afincada en Leitza, subió de marcha, dejando a su perseguidora atrás.

"Estoy preparando un duatlón, y esta carrera me servía como entrenamiento". Y no prepara cualquier duatlón, sino el Campeonato de España de Media Distancia. Gracias a su entrenador que la animó a participar, Usoa ha conseguido llevarse una victoria que no esperaba. "Mi entrenador que es de aquí me animó a inscribirme, me apunté esta semana sin saber nada", señala.

Usoa lleva años dentro de las competiciones de larga distancia. Ella se define como triatleta semiprofesional, aunque no rechaza otras modalidades. Además está, en este caso como profesional, dentro del equipo de ciclismo de Laboral Kutxa.

Del resultado resalta el buen tiempo que ha marcado, pero espera bajarlo dentro de poco: "No he entrenado tanto como para bajar esa marca, pero me gustaría andar en torno a 1 hora 20 minutos", confía.

Usoa está en su temporada de vuelta a las competiciones tras pasar dos años apartada por una lesión en el hombro, que no le dejaba nadar, y un edema óseo en el pie. Para el futuro espera seguir con los triatlones y compitiendo como ciclista de Laboral Kutxa. "Llevo mes y medio corriendo y carreras de este tipo me vienen perfecto", sentencia Ostolaza.