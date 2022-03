Enerparking, sin quinta

Logroño – Enerparking Basket Navarra no pudo sumar su quinta victoria consecutiva y acabó cayendo en la pista de un Reina Yogur Clavijo que fue siempre por delante en el marcador y acabó de romper el partido en el tercer cuarto, con cinco triples que abrieron una brecha de 12 puntos que los visitantes ya no lograron enjugar.

Con la clasificación apretadísima, cada partido parece una final y Reina Yogur Clavijo y Enerparking Basket Navarra lo sabían bien ayer. Los dos equipos saltaron a la cancha muy enchufados, dispuestos a imprimir un alto ritmo al encuentro. La igualdad marcó los primeros minutos, con intercambios de canastas y alternancias en el luminoso que se sucedieron hasta el minuto 6, al que se llegaba con empate a 15 en el marcador. A partir de ahí, sin embargo, los navarros parecieron desenchufarse. Un cambio de defensa del conjunto riojano dejó sin recursos a los navarros, que estuvieron hasta tres minutos sin ver aro. Mientras, los locales se encomendaban al acierto de Kovalov y se iban de nueve puntos (24-15). Hoffman y N'Guessan ponían algo de luz al juego visitante en los últimos compases del cuarto y Rogers, con cinco puntos consecutivos en el inicio del segundo, recortaba distancias (30-24).

No mejoraron las cosas en el inicio del segundo cuarto. Enerparking Basket Navarra seguía teniendo muchos problemas en ataque y los locales, muy acertados, elevaban su renta hasta los 10 puntos (34-24, minuto 13). Pero los visitantes no se dejaron llevar por los nervios. Apretaron los dientes en defensa y trataron de romper la zona local desde el exterior. Les salió bien y anotaron dos triples que les acercaron en el marcador (39-37, minuto 15). Pero Balasko y García acudían al rescate de los suyos y Reina Yogur Clavijo volvía a irse en el marcador (50-43, minuto 20). La dinámica no cambió en el inicio del tercer cuarto. Los navarros no conseguían encontrar su juego, no conseguían mover la pelota con velocidad y no podían romper la zona de los locales, que se iban hasta los 10 puntos de renta en apenas un minuto (55-45).

Trató de reaccionar el conjunto navarro con un cambio de defensa, pero los locales estaban lanzados y respondieron de manera contundente. Sin aflojar en defensa, Clavijo supo leer el partido, forzó personales y, además, encontró en el lanzamiento exterior el camino para destrozar la defensa visitante. Cinco triples firmaron los riojanos en este cuarto, triples que Enerparking Basket Navarra no pudo contrarrestar pese a todos sus esfuerzos y que le supusieron entrar en el cuarto decisivo con una desventaja de 12 puntos (79-67).

No todo estaba perdido y los visitantes no bajaron los brazos. Sin embargo, con un buen colchón de puntos en su haber, Reina Yogur Clavijo apostó por centrar todos sus esfuerzos en defensa. Defendieron su renta sin problemas y acabaron con la racha del Enerparking.