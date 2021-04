Una semifinal en formato triangular

El frontón del polideportivo de la localidad navarra de Olaz acoge mañana sábado, en un festival cuyo inicio está previsto para las 18.00 horas, la disputa de la semifinal del Torneo de Remonte Profesional Comarca de Pamplona-Gran Premio Caixabank 2021.

La semifinal, por primera vez en un torneo de parejas organizado por la Fundación Remonte Euskal Jai Berri, se disputará en formato triangular. Se enfrentarán entre sí las tres parejas que han ganado sus respectivas eliminatorias de cuartos de final que se han jugado en jornadas precedentes. Por un lado, la formada por Uterga y Barricart. Por otro, la compuesta por Ezkurra II y Saldias. Y por otro, la integrada por Aldabe y Azpiroz.

La expectación es máxima, dado el gran nivel que han demostrado las tres parejas en sus respectivos choques disputados en los frontones de las localidades de Ansoáin, Villava-Atarrabia y Huarte, además de por la gran igualdad que se les presume a estos tres duetos. No hay favoritos claros, puesto que cada pareja tiene sus claras referencias de cara a clasificarse para la final, a la que accederán las que obtengan mejores números en el triangular. Por esta razón, la regularidad y la intensidad que mantengan hasta el final en cada uno de los dos partidos que dispute cada pareja resultarán claves para obtener el mejor tanteo general que clasifique a dos de las tres duplas en liza.

El frontón del polideportivo de Olaz, elegido como escenario para esta novedosa semifinal, es ideal. Rápido de frontis y suelo, con una buena salida de pelota del rebote, y con una muy buen luminosidad. Los seis remontistas que disputarán la semifinal entrenaron este pasado miércoles en el mismo, y las sensaciones fueron muy buenas.

A pesar de mantener las distancias de seguridad marcadas y el porcentaje de aforo señalado en el protocolo, el aforo llegará a 100 espectadores. No obstante, dada la gran expectación que ha levantado el festival, se recomienda a los interesados en no perderse este fenomenal espectáculo que se den prisa en llegar al frontón, con el tiempo necesario para no quedarse sin la correspondiente entrada/donativo, que, como ya es habitual, tendrá un precio de 5 euros. Como en el resto del torneo, el importe íntegro de lo recaudado se destinará a la Asociación de Niños con Cáncer de Navarra, Adano.

Desde la Fundación Remonte Euskal Jai Berri, organizadora de la competición y del festival que servirá para echar el cierre a la primera edición del Torneo Comarca de Pamplona-Gran Premio CaixaBank 2021, recuerdan que se observará un estricto protocolo anticovid. Se habilitaran puertas alternativas para el acceso y salida del frontón, los asientos a ocupar estarán señalizados, con metro y medio de distancia entre ellos, y todos los asistentes deberán llevar la mascarilla obligatoriamente durante todo el festival.

De esta forma, todo esta preparado para la emocionante semifinal del sábado de un torneo que se ha podido disputar, entre otras cosas, gracias a la participación de los pelotaris de la empresa navarra e-Remonte Beti Euskal Jai.

