Urrutikoetxea y Artola no tienen secretos

Los caminos de Mikel Urrutikoetxea e Iñaki Artola transitan en paralelo en los últimos meses. Apeados del Campeonato de Parejas tras la fase de cuartos de final, el objetivo de ambos se enclavó en el Manomanista de Primera. Baiko Pilota les alineó juntos en las sesiones de entrenamiento específicas, allí también estaba Asier Agirre, tercero en discordia, y los caprichos de la ventura en el sorteo les unieron. Todos en la misma rama del torneo: un solo semifinalista. "No tenemos secretos entre nosotros", revelan. Este domingo suben el telón en el frontón Bizkaia de Bilbao. El premio es gordo. Este jueves han elegido material en una sesión de guante blanco.

Por ello, el delantero de Zaratamo califica a su rival como un "pelotari completo". "Es fuerte físicamente, está con el golpe fresco, en defensa se le ve bien y a la hora de terminar tiene las ideas claras. Además, demostró ante Agirre que no tiene miedo a alargar el tanto. He hecho muchos entrenamientos con él. Será un partido muy duro", especifica el campeón de 2015.

Urrutikoetxea únicamente ha dispuesto de una sola oportunidad de vestirse de blanco en mes y medio."Durante este tiempo no he tenido demasiados compromisos y he tenido la oportunidad de prepararme. Después, el día del partido entran en juego otros factores como los nervios y la tensión", cuenta Urrutikoetxea, quien determina que "estoy a gusto con los ensayos que he hecho hasta ahora, pero la tensión que supone jugar un partido de este nivel hace que sea todo diferente".

Artola, en cambio, debido a su incorporación al Manomanista desde la previa, ha dispuesto de dos pruebas superadas: ante Axier Arteaga (22-2) y Asier Agirre (22-18). "Al volver de la lesión me costó ponerme más de lo que esperaba. Ahora estoy con buenas sensaciones", explica el puntillero guipuzcoano.

EL MATERIAL

Respecto a la liturgia con el material, los dos manistas no han tenido pegas. "No hay excusas. Me he quedado a gusto con lo que he elegido. Veremos cómo se comportan el día del partido. Mis pelotas son algo más rápidas", declara Urrutikoetxea, mientras que su adversario certifica que "creo que son algo más vivas que con las que jugamos en anteriores citas".