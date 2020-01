La Cámara Navarra de Comercio dice que la subida de precios en 2019 ha sido "moderada"

PAMPLONA. La Cámara Navarra de Comercio e Industria ha señalado este miércoles que el año 2019 ha cerrado en la Comunidad foral con una subida de precios "moderada", del 1,3 por ciento, "el mismo dato que en 2018".

En un comunicado, la Cámara ha indicado que "no hay mucha novedad en la evolución de los precios que siguen oscilando en función de la variación en partidas como el transporte o la vivienda".

En el caso de diciembre, ha precisado, el incremento anual de los precios se debió a la subida del precio de los carburantes (5,8%) y la alimentación y las bebidas no alcohólicas (3,2%). Por el lado contrario, la electricidad bajó un 10%.

Ha expuesto que "pese al crecimiento económico, el menor dinamismo del consumo a lo largo del año (reflejado en la caída de precios en diciembre con respecto a noviembre) mantiene el crecimiento de los precios en un nivel estable por debajo del 2%".

Y ha manifestado la Cámara que "pese a que en los últimos años Navarra ha crecido a tasas superiores al 2% (aun tras la corrección reciente realizada por el INE), dicho crecimiento no se traslada a los precios, bien porque el consumo no se acaba de recuperar o bien porque la productividad no está creciendo de la misma manera". "No es previsible que el escenario de precios cambie mucho en 2020 salvo incrementos (o bajadas) derivados del precio de los carburantes y la energía, lo cual no sería positivo", ha concluido.