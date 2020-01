Las bajas por enfermedad crecen en VW Navarra: unas 320 personas faltan cada día

Pamplona - Fábrica de resultados intachables, que en apenas un lustro pasará de fabricar uno a tres modelos, Volkswagen Navarra tiene sin embargo su talón de Aquiles a juicio de la dirección en su absentismo, que no ha dejado de crecer en los últimos años y que cerró 2019 en un 7,8%, una cifra que tanto los responsables de la multinacional como en el comité de empresa coinciden en calificar como muy elevada. Unas 320 personas faltan cada día por estar enfermas o haberse accidentado.

Las discrepancias aparecen en el modo de abordarla. Y si hace mes y medio el comité mostró su disposición a convocar un paro ante la decisión de la empresa de dar entrada a las mutuas, hoy las diferencias se mantienen, pero se reconducirán a una mesa de negociación que celebrará previsiblemente su primer encuentro esta misma semana. El objetivo es alcanzar un acuerdo que envié a Alemania un mensaje claro. "Están preocupados con este tema", explicaron ayer desde la dirección, que mantuvo un encuentro con el comité de empresa en el que presentó las cifras del año pasado.

Jesús Galindo Parejo, gerente de Relaciones Industriales y Seguridad de Volkswagen Navarra, insistió ayer en la necesidad de implantar medidas que permitan reducir la cifra de absentismo en la fábrica. En los tres últimos años, el absentismo en Volkswagen Navarra ha crecido anualmente el 0,5%, situándose en 2019 en el 7,8%, muy lejos del 3,5% que se fijó como objetivo para el año pasado en el Acuerdo del Segundo Modelo firmado en 2016.

Ante esta "negativa evolución" de los datos de absentismo en la fábrica, Galindo Parejo, calificó el problema como "grave, dado que esas cifras son de las más altas, tanto si tomamos como referencia las fábricas de la marca en Europa que están en disposición de producir modelos del segmento A0 o las fábricas de otras marcas en España", y expuso su "profunda preocupación por la situación actual, compartida al 100% por la dirección de la central en Wolfsburg" (Alemania).

"La fábrica también se encuentra a la cabeza en cifras de productividad y horas trabajadas", replicaba ayer Igor Peñalver, de ELA, quien admitía que las cifras de absentismo son elevadas, pero que recordaba que, si se quiere reducirlas, será necesario invertir. "Estamos hablando de la salud de los trabajadores", recordaba.

Durante el encuentro con la representación de los trabajadores, Galindo ratificó que el índice de absentismo de la fábrica (enfermedades y accidentes) no recoge, en ningún caso, los permisos retribuidos (como el de maternidad y paternidad) y pidió la constitución de una mesa para proponer medidas que reduzcan ese índice.

Inversiones "Estamos a la espera que la empresa plantee algo concreto", explicaba ayer Eugenio Duque, de CCOO, quien admitía que la apuesta de la dirección de Volkswagen Navarra por las mutuas "es firme" y que no será nada fácil frenar que las contingencias comunes se gestionen a través de estas instituciones a partir del próximo año. Tanto UGT como CCOO pactaron en diciembre en Alemania que la medida no entrase en vigor este enero, pero la empresa entiende que solo se ha postergado."Si se quiere se puede llegar fácilmente a un acuerdo".

"Nos gustaría saber sobre que plantilla se aplican los porcentajes de absentismo ya que no aparece en la documentación que se nos facilita mensualmente", explicaba Raúl Portillo de LAB, quien recordaba asimismo que la empresa ya había probado derivaciones centros privados de salud sin que esto haya supuesto una reducción en los niveles de absentismo. En una nota a sus afiliados, LAB recordaba que los "compañeros de prevención" llevan años tratando de reducir el absentismo sin conseguirlo, "Si no hay aporte económico, ya sea para realizar contrataciones o para invertir en ergonomía, no haremos más que perder el tiempo hablando", señalaba el sindicato en su nota.

Apunte

91 trabajadores más que en 2018

4.855 en plantilla a cierre de año. Volkswagen Navarra, que este año acometerá diferentes actuaciones para preparar el lanzamiento en 2021 de un tercer modelo, cerró el pasado ejercicio con 4.855 trabajadores en plantilla, una cifra ligeramente superior a la del año pasado (4.764) y levemente por debajo de la de 2017 (4.893). Consolidado el T-Cross, mantiene así unas cifras relativamente estables y que superan con claridad a las de los años inmediatamente anteriores, con un mínimo de 4.274 empleados a cierre de 2014. Entre 2013 y 2018 la mano de obra indirecta, aquella que no está implicada de forma directa en las labores de producción de coches, creció casi un 10%, hasta 1.190 trabajadores, casi el doble en términos porcentuales que la mano de obra directa. El incremento de la plantilla ha ido acompañado de un aumento de la productividad. - J.A.M.

las cifras

3,5%

Objetivo

En el momento en que se firmó el acuerdo para la adjudicación del segundo modelo, la mayoría del comité de empresa pactó una progresiva reducción del absentismo, que entonces se encontraba en el 6,5% hasta el 3,5% en junio de 2019. No solo no se ha logrado, sino que la cifra total ha crecido.

1,3%

suibida salarial

A finales de este mes, todos los trabajadores cobrarán ya su nómina actualizada, con un incremento del 1,3% producto de la aplicación del convenio: IPC más 0,5%