La construcción ve en riesgo alrededor de 4.000 empleos

pamplona – El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Promotoras de Navarra, Juan Las Navas, criticó ayer la manera "unilateral" en la que el Gobierno central ha decidido suspender toda actividad que no sea esencial, una medida que teme por sus consecuencias para el sector y para unos 4.000 trabajadores. "Si se prolonga, el caos puede ser total", explicó el presidente, quien destaca que buena parte del sector está compuesto por micropymes que van a tener muchas dificultades para subsistir.

Las Navas señaló en este sentido que la salud es lo prioritario pero el Gobierno "ha tenido tiempo" para hablar con las empresas y acordar unas medidas "intermedias", pero sin embargo no lo ha hecho y "parece que actúa según hacen otros".

"Se estaban evitando los ERTE por fuerza mayor que era lo que queríamos porque no se pagaban cargas sociales ni sueldos", aunque los trabajadores cobraban, y al terminar esta situación se "podría retomar la normalidad". Con este último decreto ya no, dice, porque "se para la actividad y no se exonera el pago".