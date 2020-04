¿Cuánto dinero cobraremos en el ERTE?

Por territorios, los trabajadores afectados en Bizkaia son 77.326, en 12.212 expedientes; 51.534 en Gipuzkoa, con 8.047 ERTE; y 32.992 en Araba, donde se han presentado 3.383 expedientes. En cuanto a Nafarroa, la presentación de los ERTE se ha ralentizado en los últimos días con una cifra cercana a los 6.200 expedientes que afectan a casi 37.000 trabajadores.

El coronavirus ha alterado nuestras rutinas totalmente y ha obligado a cerrar negocios, a reducir personal y buscar fórmulas para que los ciudadanos puedan seguir percibiendo una cantidad económica.Una de esas herramientas que ahora se utiliza para compesar esos sueldos son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Este procedimiento lo deben realizar aquellas empresas que por diferentes causas tienen que suspender de forma temporal la totalidad o parte de su actividad. Esto supone la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción temporal de la jornada laboral. Una situación en la que se están viendo envueltas muchas empresas en Euskadi. Sin embargo, son muchas las dudas que surgen entorno a las cantidades que corresponden a cada trabajador. ¿Cómo se calcula y cuántos es el mínimo que se puede llegar a cobrar?

Para cobrar esta prestación no hace falta tener la cotización mínima que sí se pide en circunstancias normales. Además, este período no computará como paro consumido bajo ninguna circunstancia. Hay que tener en cuenta también que si el trabajador firma un contrato con otra empresa durante este tiempo, queda fuera del ERTE.

¿Cuánto dinero ingresa el trabajador afectado por un ERTE?

La cuantía de prestación por desempleo durante un ERTE consiste en el 70% de la base reguladora del salario del trabajador durante los seis primeros meses. Pasados esos meses, será del 50% hasta el final de la prestación. No obstante, cada compañía puede aplicar alguna mejora a este porcentaje. .



¿Cómo se calcula esa base reguladora del salario?

Para calcular la base reguladora se tiene en cuenta el promedio de los 180 días anteriores al ERTE. Por tanto, hay que sumar las bases de cotización de los últimos 6 meses y dividir el resultado entre 6. Para conocer cuál es nuestra base de cotización, podemos solicitar un informe en la Seguridad Social



El cálculo es sencillo: se calcula con la media de las últimas seis nóminas. Por ejemplo, si un trabajador percibe 1.000 euros al mes, cobrará 700 al mes durante los seis primeros seis meses y 500 a partir de entonces y hasta el final de la prestación.

No entran dentro de este cálculo conceptos como las dietas o gastos de transporte retribuidos, ni los gastos de cursos de formación, etc. La cosa cambia si la empresa lo que solicita en el ERTE es la reducción de la jornada y no la suspensión del contrato. En este caso, se cobra el salario normal por el porcentaje de jornada que se trabaja y la parte que nos corresponda del paro por la no trabajada.

¿Cuáles es el máximos y mínimo?

El máximo de dicha prestación será de 1.098,09 euros al mes, aunque existen distintos supuestos: con un hijo a su cargo, se puede cobrar hasta 1.254,96 euros al mes; con dos o más hijos, 1.411,83 euros al mes, aunque, inicialmente, para agilizar las tramitaciones de este tipo de expedientes y aliviar la saturación administrativa, todo el mundo cobrará 1.098,09 euros al mes.Las cuantías mínimas para quien no tenga hijos a su cargo son de 501,98 euros; con uno o más hijos, la cantidad será de 671,40 euros.



¿Qué día se cobrará?

Habitualmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) efectúa el pago entre el día 10 y 15 de cada mes, aunque ante el aluvión de trabajadores afectados por ERTE, el servicio puede verse afectado y la prestación podría no hacerse este mes de abril y demorarse ya al 10 de mayo.