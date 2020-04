Reivindicaciones de los autónomos

Debido a la situación económica creada a raíz del COVID-19 y la poca humanidad y mala gestión de nuestro Gobierno, millones de autónomos y autónomas afectados y afectadas por el cierre por imposición legal del decreto o por la disminución de la facturación, nos hemos unido para reivindicar nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas y empresas de este país. Asimismo comenzamos, de uno a uno, con todos los puntos a seguir si no quieren que, después del confinamiento, tomemos nuestras propias medidas: condonación de pago de cuotas de autónomos hasta finalizar el periodo de alarma nacional y devolución de la parte proporcional de marzo (desde el 15, incluido). Moratoria de dos cuotas después de declararse terminado el periodo de alarma. Moratoria de pagos a todos los autónomos de sus créditos, hipotecas y pólizas en el estado de alarma pudiéndose diluir a pagar en un periodo mínimo de dos años posteriormente. Condonación o mínimo moratoria de pagos de los suministros básicos de los negocios afectados. Ayudas para pagar el alquiler de sus locales de negocio (mínimo un 50%). Condonación de impuestos municipales como basura, reciclaje o veladores durante el periodo de alarma y mientras no se vuelva a tener actividad en nuestros negocios. Plan de ayudas económicas para la reactivación de los negocios así como una bajada de las cargas sociales en función de la contratación para incorporarnos autónomos y trabajadores y no perder puestos de trabajo. Eliminar todos los impuestos inherentes a la actividad durante los meses en los que no se puede trabajar, no aplazarlos€ Paralización de cualquier aplazamiento con Hacienda que se tenga ya concedido hasta, mínimo, dos meses después de que se levante el estado de alarma. Paralización total de cualquier tipo de renting, hasta mínimo, dos meses después de levantar el estado de alarma (las cuotas que ahora se dejen de pagar se alargaran en el plazo pactado con esa empresa). Que el gobierno permita tramitar un ERTE o, que se haga cargo del sueldo y Seguridad Social a las empresas cuyas plantillas no pueden ejercer su trabajo (sobre todo los que tienen un número inferior a nueve). Que la presentación del primer trimestre de impuestos se haga junto al segundo y sean considerados solo los días anteriores al confinamiento (hasta el 14 de marzo incluido). Tener derecho a desempleo por inactividad con un "sueldo" mínimo para cubrir gastos fijos reales. Comisiones e intereses de préstamos ICO para los afectados a coste cero, es decir, sin intereses de ningún tipo ni "trampas" por parte de la entidad bancaria. Posibilidad de prolongar un ERTE hasta dos meses, mínimo, del levantamiento del estado de alarma. Posibilidad de reducir la jornada laboral de los trabajadores cuando se levante el estado de alarma haciéndose cargo el Estado del resto de la nómina actual hasta la recuperación económica.

De igual forma que pedimos estas cláusulas para los días de estado de alarma y siguientes, necesitamos también trasmitir nuestra decepción con la forma que tiene el Gobierno de ver y tratar a los autónomos de su país, puesto que somos personas y deberíamos tener los mismos derechos que un trabajador. Dicho esto también pedimos: tener derecho a desempleo por inactividad con un "sueldo" mínimo para cubrir gastos fijos reales; derecho a bajas por enfermedad así como por maternidad, paternidad o accidente con una cuantía válida del cien por cien en su debido parte y a su debida correspondencia. Bajada de las cuotas de autónomo mensuales, mínimo, como el resto de Europa. Ayudas económicas mínimas cuando sean necesarias con bajo interés a corto plazo. Nombramiento de, mínimo, una persona por comunidad (dicha persona debe ser autónoma) para defender estos derechos aquí mencionados con libertad de expresión y en cualquier estado nuevo que se presente ante cualquier partido político que gobierne en su actualidad.La autora es administradora del Grupo de Autónomos Unidos en Navarra y País Vasco