Los 14 mataderos de Navarra tienen un protocolo de seguridad Covid-19

pamplona – Durante el estado de alarma, el departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra elaboró un protocolo a partir de las recomendaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral (ISPLN) para explotaciones agrícolas, ganaderas e industrias alimentarias –y en estas últimas se encuadran los 14 matadores que operan en la Comunidad–. La última actualización data del 6 de mayo y prima "la protección contra el coronavirus y evitar el contagio entre los trabajadores", explica el jefe de Sección de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Navarra, Raúl González.



"No existe evidencia de que los alimentos o animales puedan transmitir el covid-19, por lo que las medidas de seguridad e higiene que se han adoptado hasta ahora, van dirigidas a preservar e impedir el contagio entre los trabajadores. Por esa razón, este protocolo de recomendaciones se enmarca en el ámbito de la salud y los riesgos laborales", recuerda González.

La semana pasada un brote de covid-19 en un matadero alemán con más de mil contagios hizo saltar las alarmas en el país germano. "La propia actividad en los matadores dificulta que pueda mantenerse la distancia de seguridad entre los empleados. Por ese motivo, siempre hemos insistido en la importancia de adoptar las medidas de seguridad recomendadas, como el uso de equipos de protección individual (EPI) e higiene, etc. Hemos tenido en cuenta este caso en Alemania y lo hemos difundido a los gerentes de los matadores", remarca González. Sin embargo, insiste en que para impedir un caso como el de Alemania "tanto la empresa como la plantilla deben actuar con responsabilidad en el protocolo de seguridad". Las recomendaciones ya fueron enviadas durante el estado de alarma a través de los inspectores de Salud Pública de las zonas a los 14 matadores, tanto de aves, vacuno, ovino como porcino. "En estos centros hay presencia de veterinarios y, por ese motivo, hay un control constante sobre el cumplimiento del protocolo", detalla.

ccoo: "prevalecer la salud" Jesús Ceras, responsable del sector agroalimentario de la Federación de Industria de CCOO, reitera que "algunas empresas deben esforzarse más en proteger a sus plantillas, porque está prevaleciendo la productividad sobre la salud"; y se pregunta por qué "en otras actividades, como en la campaña del espárrago, no se han detectado problemas de EPI como en mataderos". Remarca que "estos centros tienen que comprender que, por el momento, no pueden alcanzar la misma eficiencia económica que antes de la pandemia, porque deben aplicar estas normas". Constata que "en Navarra no se ha producido hasta ahora ningún caso como el de Alemania", pero que "el riesgo existe" y que por ello "las empresas deben implicarse más para que las plantillas acudan a sus puestos de manera segura".