LAB deja la mesa de la crisis al no ver garantías para el empleo

El sindicato LAB abandonará la mesa de crisis creada a raiz del coronavirus con diferentes agentes sociales por el Gobierno foral si este no "rectifica" el acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo de Diálogo Social (CDS), donde toman parte UGT, CCOO y CEN.

Así lo señaló a los periodistas el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, quien criticó tanto el contenido de ese acuerdo como las formas y el marco para su firma, con solo algunos de los interlocutores que también forman parte de la mesa de crisis del coronavirus, que se ha reunido en los últimos meses y es una "mesa "amplia y de participación plural".

En cuanto al contenido, LAB rechaza el acuerdo firmado por el Gobierno con la CEN, UGT y CCOO porque "renuncia a garantizar el empleo en Navarra, y esto es ahora la preocupación principal de los trabajadores y trabajadoras, que no saben cuánto tiempo se va a mantener sus puestos de trabajo, y a eso debemos responder". En este sentido, Karrera señaló que si el Gobierno de Navarra "no corrige su posición y retira la firma de ese acuerdo para llegar a un acuerdo global en materia de garantía de empleo, nosotros y nosotras no vamos a participar más aquí", en la mesa de crisis.