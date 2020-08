VW Navarra actualiza la producción anual a 247.000 coches y contratará a 452 eventuales

pamplona – Volkswagen Navarra informó ayer de la actualización del programa anual de la factoría de Landaben y lo fijó en 247.000 vehículos (137.000 T-Cross y 110.000 Polos), cifra que supone un descenso de casi 60.000 unidades respecto a la producción pronosticada de 306.645 coches en enero, periodo anterior a la pandemia del coronavirus.



El 22 de abril la dirección redujo esta cifra hasta los 253.714 vehículos, y aunque desde ese mes debido al comportamiento de los mercados por la covid, la empresa ha ido modificando sus previsiones a la baja, hasta ayer no comunicó la última cifra al comité, compuesto por UGT, CCOO, ELA, LAB, CGT y CCP. Aunque los 247.000 coches significan casi 6.800 menos que los establecidos en abril, antes de que se reanudara la actividad en la planta después de cerrar el 16 de marzo, también constituyen 5.000 más sobre la última actualización de 242.000 unidades que había realizado VW Navarra.



La fluctuación del mercado, perjudicado por el efecto del coronavirus en el comportamiento de los consumidores, explica los altibajos que ha sufrido este año el programa de VW Navarra y aclara que tras meses de continuas bajadas, en esta ocasión, se haya anunciado un incremento de la producción en 5.000 Polos más, que favorece la contratación de 452 eventuales hasta finales de año para afrontar la solicitud llegada desde la central de la marca en Wolfsburg.

La dirección navarra justificaba este aumento de la fabricación por varios motivos: "Los planes de ayuda a la compra de coches impulsados por varios gobiernos europeos; la apuesta de muchos ciudadanos por el transporte individual en detrimento del colectivo por temor al contagio; y la necesidad de llenar de coches un sistema que, tras el fin de confinamiento, se había vaciado al coincidir la reactivación de la demanda con el parón productivo". Además, VW confirmó que "en estos momentos, las previsiones son positivas hasta final de año", aunque con la precaución de estar atentos a "la evolución de la pandemia en los próximos meses y de su mayor o menor impacto en la economía". El presidente de VW Navarra, Emilio Sáenz, definió esta subida como "una gran noticia", aunque llamó a la prudencia, "ya que la situación sigue siendo de máxima inestabilidad e incertidumbre, por lo que la mirada de la factoría al futuro cercano tiene que mezclar optimismo, trabajo humilde y cautela".

desplazamientos y sábados El anuncio de fabricar 5.000 coches más del Polo hasta final de año eleva la producción total de este modelo a las 110.000 unidades durante este ejercicio. Un pedido que se cubrirá con dos medidas de flexibilidad contempladas en el convenio: los desplazamientos de pausas en los tres turnos que permiten incrementar la producción diaria de los 1.438 a los 1.581 coches; y los sábados voluntarios, lo más probable a partir de septiembre, aunque ayer la empresa no concretó cuántos pueden ser.

Los primeros temporales entrarán el 7 de septiembre para formarse antes de incorporarse a la cadena, y posteriormente se irán incluyendo el resto hasta complementar los 452 eventuales –una media de 150 por turno– para activar los desplazamientos de pausas en mañana, tarde y noche aproximadamente a mediados de octubre.

El presidente del comité, Alfredo Morales (UGT), valoró de manera "muy positiva" la generación de empleo, sobre todo después de los "meses complicados en los que se ha aplicado un ERTE"; y señaló que "la plantilla no puede confiarse y debe seguir protegiéndose para que la planta sea un lugar seguro". Tanto CCOO, ELA, LAB como CCP también se congratularon en que estos 5.000 Polos se traduzcan en más puestos de trabajo. Eugenio Duque (CCOO) recordó que "es la primera vez que el centro hace desplazamientos en los tres turnos"; e Igor Peñalver (ELA) destacó "el reparto de trabajo que permiten los desplazamientos, además de ayudar a garantizar el distanciamiento entre trabajadores, medida contra el covid". Raúl Portillo (LAB) resaltó la pérdida de 60.000 vehículos por el efecto de la pandemia, pero consideró "positivo" el actual repunte, que espera continúe los próximos meses y en 2021. Además, este sindicato propuso añadir más contrataciones para cubrir los sábados en lugar de que sean voluntarios para la plantilla fija. Iñaki Coscolín (CCP) calificó "como maravilloso tanto el incremento de programa como la contratación, porque a pesar de la covid, el consumidor no se ha retraído y ha mantenido su compromiso con la compra de coches". Por último, Óscar Añorbe (CGT) indicó que "los desplazamientos de pausas y los sábados voluntarios no son por un crecimiento de pedidos ni de ventas sino para que VW no baje más el programa desde Alemania, porque ha pasado de 253.714 a 247.000".

el dato

Por primera vez los desplazamientos de pausas, en los tres turnos. VW utiliza esta herramienta, que genera empleo, por primera vez en los tres turnos. Con ello, elevará la producción diaria de 1.438 a 1.581 vehículos. Tanto en el turno de mañana como en el de tarde se fabricarán 44 unidades más en cada uno de ellos, y en el de noche, 55. En total, 143 más diariamente, según informó la empresa.

la frase

emilio sáenz "es una recompensa al trabajo de la plantilla"

El presidente de VW Navarra calificó este aumento del programa como "una gran noticia", aunque hizo un llamamiento a la prudencia: "Se trata de una recompensa al excelente trabajo de la plantilla, también durante los últimos meses, en los que ha hecho gala de un comportamiento responsable en el cumplimiento de las medidas de seguridad, prioritarias para nuestra fábrica y grupo".