Una nueva campaña de 'phishing' suplantando a BBVA recorre las redes en los últimos días. La primera pauta para detectar email fraudulentos es mirar desde qué dirección se envía. Normalmente no tiene nada que ver con la empresa que intentan suplantar. Estas estafas están evolucionando y en este caso en la dirección se muestra como remitente a info@bbva.es, que podría ser una dirección real.

La segunda pauta para saber si un email es fraudulento es ver si el saludo está personalizado o no. Los emails de todos las empresas con las que tengamos un contrato vendrán con un saludo personalizado, se mostrarán nuestros nombres y apellidos. Por ejemplo "Estimado Julen Linazasoro".

En este caso, como en todos los fraudes, aparece un saludo general, "Estimado cliente" que puede valer para todo el mundo.

Por último, la web a la que nos lleva el mail no tiene nada que ver con BBVA. Su dirección es https://andalas-perkasa.com. Aunque en la barra de direcciones aparezca un candado, eso no significa que la página sea real o que no sea un fraude, solo quiere decir que la comunicación con la página es segura, que la información que introduzcamos llegará directamente a sus dueños. Si sus dueños son delincuentes llegará de forma segura a los delincuentes.

Recordad que para hacer cambios en cuestiones relacionadas con nuestras cuentas bancarias tenemos que ir nosotros mismos de forma presencial a nuestra oficina. Si alguna vez tenemos alguna duda podemos llamar por teléfono al banco para preguntar.